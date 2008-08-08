Директор Росгвардии Золотов ответил Навальному

Глава Росгвардии Виктор Золотов записал видеообращение к блогеру Алексею Навальному, в котором вызвал его «на поединок» и пообещал за несколько минут сделать из него «хорошую, сочную отбивную».

«К сожалению, не смог сразу ответить на ваш обличительный монолог, потому что находился в командировке. Делаю это сразу по возвращению. Как говорится, лучше поздно, чем никогда», – заявил Золотов в видеобращении, размещенном на YouTube.

Директор Росгвардии заявил, что Навальный допустил по отношению к нему «оскорбительные, клеветнические измышления».

«В офицерской среде не принято просто так прощать это, испокон веков подлеца били по лицу и вызывали на дуэль. Господин Навальный, нам же никто не мешает вернуть хотя бы часть тех замечательный традиций – я имею в виду сатисфакцию. Я просто вызываю вас на поединок – на ринг, на татами, куда угодно», – сказал Золотов.

Он пообещал за несколько минут сделать из Навального хорошую, сочную отбивную.

«Господин Навальный, вы, пожалуйста, не расстраивайте меня. Если вы начнете съезжать с этой сатисфакции, к лейблу подлеца и труса, коими я вас и так считаю, прилепят еще студенистое, желеобразное пятно слизняка», – добавил Золотов.

В то же время глава Росгвардии признал, что «коррупционные недостатки» в ведомстве существуют, но добавил, что их выявлением занимаются Счетная палата, военная прокуратура, контрразведка и службы собственной безопасности. «Мы боремся с этим, выявляем этих людей и, в зависимости от содеянного, либо увольняем их, либо отдаем под суд», – отметил он.

Блогеру же Золотов посоветовал заняться другими вопросами. «Вы озаботились питанием личного состава. Вы знаете, тот нигилизм, который вы проявили при этом, говорит о том, что вам не стоит браться за эти темы. Потому что они звучат несколько скудоумно с вашей стороны», – отметил Золотов.

Ранее Навальный выпустил очередной ролик, в котором утверждалось, что Росгвардия якобы закупает продовольствие по завышенным ценам.