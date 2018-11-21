Надо ли бороться с «фейк-ньюс»?

Проблемой ложной информации озабочены не только в России, но и в Европе

В Госдуму внесен законопроект о наказаниях за распространение дезинформации в интернете. Секретарь Союза журналистов России Юлия Загитова уверена, что «фейк-ньюс» – проблема общемировая.

«Как раз на прошлой неделе я участвовала в германо-российском медиафоруме в Петербурге. Мы с коллегами разговаривали о «фейк-ньюс» и в целом о том, каким образом появляются лживые сообщения и каким образом журналисты с ними борются. Я рассказывала про наш печальный опыт, например связанный с трагедией в Кемерово, когда фейки вбросили через социальные сети и через мессенджеры. Я как раз говорила о том, что сейчас люди, которые получают информацию в мессенджере, начинают распространять эту информацию», – отметила Загитова.

В этой связи европейские коллеги и задали вопрос, почему в России нет соответствующего закона о борьбе с ложными сообщениями.

«И вот буквально недавно я узнала, что может появиться подобный закон. Мне кажется, он сможет обезопасить людей, потому что социальные сети быстрее распространяют информацию, чем медиа. Люди не понимают, каким образом проверять факты», – отмечает Загитова.

Напомним, в среду в Госдуму был внесен пакет законопроектов о штрафах за нарушение запрета на распространение в прессе и интернете недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений. Отмечается, что «фейковые» сообщения для попадания под новый закон должны также создавать «угрозу жизни и здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, наступления иных тяжких последствий».

Также предлагается ограничивать доступ к материалам, «выражающим в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам России, Конституции РФ и органам власти».

За нарушение в КоАП предлагается прописать штрафы для граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц – от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц – от 400 тыс. до 1 млн рублей с конфискацией «предмета административного правонарушения». Ожидается, что законопроект будет рассмотрен Госдумой в весеннюю сессию.

«Мне кажется, эта инициатива хорошая. С точки зрения развитых европейских стран, это абсолютно нормально и логично. При высокой популярности социальных сетей, медиа и мессенджеров начинать обращать внимание на неправдивую информацию нужно», – указывает Загитова.

Напомним, весной этого года руководство ЕС провело переговоры о добровольном сотрудничестве с крупнейшими игроками на интернет-рынке. Как сообщает DW, такие гиганты, как Google, Facebook, Twitter и Mozilla, подписали кодекс поведения. Теперь же Еврокомиссия ожидает от онлайн-платформ выполнения своих обязательств, отмечает DW. Речь идет об обеспечении прозрачности политической рекламы, закрытии фейковых аккаунтов и маркировке сообщений, распространяемых ботами. Начиная с января 2019 года компании должны будут публиковать отчеты о выполнении своих обязательств каждый месяц.