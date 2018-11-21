Как борются с оскорблением госсимволов за рубежом?

Если сравнивать с зарубежным законодательством об ответственности за оскорбление руководителей и символов государства (ориентируясь и на страны Европы, и на страны Евразийского экономического сообщества), то Россия отстает в регулировании этого вопроса, заявила газете ВЗГЛЯД директор Института проблем правового регулирования ВШЭ Анна Дупан.

«Причем за преступления, совершенные в отношении высших должностных лиц, один уровень наказания, за оскорбление иных государственных служащих может быть административная ответственность и более легкие виды уголовного наказания», – указывает эксперт.

Если говорить о конкретных примерах, можно привести и страны Европы, и страны бывшего СССР. Практически во всех европейских странах оскорбление высших должностных лиц или монарших особ наказывается серьезным штрафом или даже тюремным заключением сроком в несколько лет.

«Это и Германия, и Франция, и Бельгия. Что интересно, в Германии для возбуждения уголовного дела требуется санкция высшего должностного лица», – отмечает эксперт.

Уголовный кодекс ФРГ подразумевает: публичное оскорбление президента Германии (юридически – главы государства) карается заключением на срок от трех месяцев до пяти лет. Такой же срок полагается за оскорбление канцлера, другого члена правительства, правительства в целом, высших судей и т. д. «При сознательной диффамации с целью нанесения ущерба репутации президента и самого государства» минимальный срок заключения повышается от трех до шести месяцев. Строго карается и оскорбление символов государства. За «оскорбление или злонамеренное выражение презрения к Германии, ее национальным цветам, флагу, гербу» – полагается штраф или заключение до трех лет. Штрафы варьируются в зависимости от дохода осужденного и могут достигать 30 тыс. евро.

Во Франции за тяжкое оскорбление национального гимна или флага во время демонстрации (санкционированной, заметим) грозит штраф до 7,5 тыс. евро и заключение до шести месяцев «в случае группового участия». Отдельным законом прописано наказание за «нетяжкое» оскорбление флага – штраф в 1,5 тыс. евро.

В Бельгии за клевету и оскорбление конституционных органов полагается заключение от восьми дней до одного года или штраф от 26 до 200 евро (если «оскорбление опубликовано письменно или через изображение, а также в присутствии нескольких человек в непубличном месте, но открытом для публичного посещения»). За оскорбление органов власти и их представителей словами, угрозами, жестами «в физическом присутствии этих лиц, находящихся при исполнении должностных обязанностей» грозит заключение сроком от половины месяца до полугода или штраф от 50 до 100 евро. Если оскорбление прозвучало, например, во время судебного заседания, то наказание строже – от двух месяцев до двух лет тюрьмы, или штраф от 200 до 1000 евро.

«Что касается бывших республик Советского Союза, то можно сказать о Белоруссии, Азербайджане, – отмечает Анна Дупан. – Там это самостоятельный вид уголовных преступлений. Специально выделяются в этих государствах оскорбления в интернете. В большинстве стран все равно, каким образом было совершено публичное оскорбление. Это может быть и СМИ, и социальные сети, и любые другие способы. В зависимости от этого наказание не меняется».

Напомним, в среду в Госдуму внесли проект закона, который вводит административную ответственность за распространение в интернете материалов, оскорбляющих Конституцию и государство. Авторами проекта выступили глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, сенатор Людмила Бокова и депутат Дмитрий Вяткин.

Клишас сообщил, что законодательство предусматривает административную и уголовную ответственность за подобные проступки в общественных местах, надругательство над символами государства и оскорбление представителей власти.