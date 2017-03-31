Создателей «фейк-ньюс» наконец-то предъявили миру

О «фейк-ньюc» как орудии российской пропаганды сказано немало. Страны НАТО давно перешли к созданию спецведомств по борьбе с ними, но до недавнего времени создателей фейков никто не видел. Наконец, первый арест. Неудивительно, что арест произошел в Латвии, – там к вопросу фейков подходят особенно серьезно. Удивительно, что к России это никакого отношения не имеет.

Нику Эндзиньшу, более известному как рэпер Neids, всего 21 год, но уже имеет две судимости. Некоторое время назад он нашел для себя удачный, как ему показалось, способ заработка – распространять фейковые новости, вызывавшие широкий резонанс. Обрушение супермаркета, падение самолета, авария автобуса – все шло в ход, хотя и не имело ничего общего с действительностью.

Катастрофы, которых не было

Так, минувшим летом на портале redzams.net появилось сообщение о катастрофе в рижском торговом центре Alfa, приведшей к гибели сотен людей. Без малого четыре года назад в столице Латвии уже произошла подобная трагедия – обрушение ТЦ Maxima, под развалинами которого погибли 54 человека. Поэтому выдуманную Эндзиньшем байку легко приняли за правду, хотя он назвал торговый центр Alffa. Наличие двух ff давало формальный повод заявить, что в тексте не содержится клеветы на реально существующий ТЦ. «Даже если бы они (полиция – ВЗГЛЯД) интересовались, у меня был бы адвокат, и он сказал бы, что с настоящей Alfа там не было связи. Полиция в этом случае ничего не может сделать», – признается Neids. Этот нехитрый прием он использовал довольно часто.

В распоряжении хитроумного рэпера имелось по крайней мере восемь сайтов. Эндзиньш старался, чтобы адреса его страниц были похожи на названия известных новостных порталов, и без зазрения совести «заимствовал» у них структуру, оформление и даже логотипы. Ссылки на фейки, размещенные на этих сайтах, быстро утекали в социальные сети, побуждая их пользователей активно заходить на ресурсы Эндзиньша. Чтобы подстегнуть этот процесс, рэпер завел группировку ботов, разносивших придуманные им страшилки, и практиковал скупку профилей в Facebook с 2000 и более фолловеров за 100–150 евро.

Ник Эндзиньш (фото: кадр из видео)

За свою деятельность Эндзиньш получал неплохие деньги от компаний, размещавших рекламу на его порталах. Теперь же ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, принудительные работы или денежный штраф, причем суд оставил его под стражей еще как минимум на два месяца. Порталы, через которые он распространял свои фейки, к настоящему моменту закрыты.

Эндзиньш является учеником и последователем некоего Райвиса Распопова, создавшего ныне неактивные страницы best4u.lv, vip-klubs.lv и kosjauns.lv. Сам рэпер охотно это признает. «Он (Распопов) мой друг, и я сотни раз говорил спасибо за то, что он мне показал, как делать эти порталы новостей. Это окупилось сторицей!» – откровенничает Neids. И тут же жалуется на чересчур резвых последователей. К примеру, Эндзиньшу усердно подражал 16-летний Артур из города Бауска. Стоило рэперу вывесить «новость» об обрушении Alffа, как Артур написал о пожаре в реально существующем центре развлечений Riga Plaza.

«По схожему принципу работают все эти группировки. К фальшивым порталам привязаны страницы на Facebook, которые делятся фейковыми новостями порталов. Дальше их распространяют профили людей, которые в большинстве своем фальшивые – куплены или, возможно, взломаны», – отмечают журналисты издания Re:Baltica. И предупреждают читателей:

«Не верь ничему, что здесь написано... Не кликай – не читай – не делись! Каждый клик повышает число посещений страницы. Чем больше посещаемость, тем больше рекламы на ней автоматически размещает Google, и прибыль владельцев таких страниц только растет».

На острие «гибридной войны»

Казалось бы, дело как дело. Налицо не более чем оригинальный вид мошенничества, от наглости которого никто в итоге не пострадал. Но поскольку Латвия находится на острие «гибридной войны» между НАТО и Россией, тема фейковых новостей для местных политиков имеет свои нюансы.

«Новость про Alfa – как лакмусовая бумажка того, на что способна полиция. Ложь – это элемент гибридной войны. Кто-то посмеется, но с тем же успехом Россия их может использовать в своих интересах и, основываясь на какой-нибудь фальшивой новости, даже мобилизовать или переместить силовые части», – предупреждает председатель комиссии сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Айнарс Латковскиc.

Сейчас в странах ЕС, НАТО и сочувствующих им идет смертельная борьба не только с «русскими хакерами», но и не менее зловещими «русскими фейкометчиками». Созданы целые структуры, которые «шерстят» российскую и пророссийскую прессу в поисках этих самых фейков. Выявленные случаи неточностей и ошибок раздуваются и торжественно преподносятся аудитории – смотрите, мол, как действует кремлевская пропаганда!

Иногда, не сумев найти ничего подходящего, борцы с фейками сами выдумывают фейки, чтобы их разоблачить. Иногда на счет Кремля записывают слухи, распространяющиеся в офлайне. Нашумевший случай такого плана имел место в начале прошлого года в Литве. На имя спикера сейма Виктораса Пранцкетиса пришло анонимное письмо о том, что дислоцированные в стране военнослужащие мотопехотного батальона НАТО из Германии изнасиловали 15-летнюю девочку в городе Йонаве. Пранцкетис немедля обратился в департамент госбезопасности, минобороны и МВД с требованием провести расследование инцидента, которое вскоре установило, что речь идет о фейке. После этого полиция начала поиск злоумышленника, но имя остается неизвестным.

Зато данный инцидент привлек внимание руководства НАТО, которое отказывается видеть в нем всего лишь выходку «шутников». Председатель военного комитета альянса Петр Павел предположил, что ложь об изнасиловании была сознательно запущена некими сторонниками России, недовольными продвижением войск альянса к ее границам.

Вскоре литовские журналисты разоблачили еще одну «информационную атаку» на немецких военных. Некие тролли объявили «российским шпионом» командира расквартированного в Литве батальона подполковника Кристофа Хубера. В частности, в Сеть были вброшены фотографии, на которых похожий на Хубера человек красуется на Красной площади на фоне храма Василия Блаженного и на фоне советского танка в Музее военной техники в Кубинке. Авторы «вброса» задались вопросом: «Зачем немецкий офицер с такой периодичностью посещает Москву? Не является ли подполковник Хубер кадровым российским разведчиком? Возможно, что он проходит там подготовку?»

Письма с такими вопросами получили депутаты из парламентского комитета по национальной безопасности и обороне сейма. Было проведено специальное расследование, выяснившее, что «компрометирующее» фото – результат фотошопа. Естественно, количество криков о том, что «Россия плодит фейки, чтобы посеять недоверие к офицерам НАТО», резко возросло, хотя россиян в данном случае (как, впрочем, и обычно) никто за руку не хватал.

Бороться с «фейк-ньюс» в Латвии собираются с помощью специального оперативного телефона, позвонив на который жители смогут легко проверить, настоящая ли это новость или нет. При этом страна явно идет по пути Малайзии, где весной этого года ввели особо суровую норму – до шести лет тюрьмы за распространение фейков.

«Язык – это власть»

Политический эксперт, уроженец Риги Андрей Стариков в беседе с газетой ВЗГЛЯД высказал мнение, что создаваемая СМИ «альтернативная реальность» становится повседневным фоном нашей жизни – в центре теперь не подлинность тех или иных фактов, а количество их ретрансляторов. Маргинальные одиночки наподобие Эндзиньша подвергаются общественному осуждению и наказанию, но когда за навязывание фейков берется могущественная машина агитпропа, ситуация резко меняется. Достаточно вспомнить такие кейсы, как «дело Скрипалей», «химические атаки в Сирии», «ОМУ Саддама». Чтобы создать ту или иную «правду», достаточно внедрить ее в мозги миллионов людей.

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«Юрген Хабермас говорил, что язык – это власть. Язык конфликта в свою очередь – это оружие, инструмент передела власти. В конфликтной ситуации каждая из сторон пользуется «своим языком» – дает тем или иным явлениям свои оценки, интерпретации, наполняет их своим содержанием, то есть транслирует свою «картину мира». Возвращение Крыма в состав России для киевской власти – «оккупация», территория гражданского конфликта в Донбассе – «зона антитеррористической операции». Конфликтная ситуация, столкновение и борьба оценок порождают «языковые изобретения», неологизмы – «гибридная война», «фейк-ньюс», «постправда». Из публицистики эти понятия переходят в словарь политиков и лидеров мнений. На следующем этапе они начинают пробираться в резолюции, в нормативно-правовые документы. Таков механизм борьбы «языков» конфликта», – говорит Стариков.

И пресловутая «гибридная война», и «фейк-ньюс» – это плоды именно западной политической публицистики. «Это понятия из словаря конфликта, которые непременно стоят рядом со словом «Россия». Ярлыком «фейк-ньюс» на Западе стигматизируется информационная политика РФ, продукция российских государственных телеканалов, информагентств. А ведь это преимущественно оценочная продукция, по своей природе максимально далекая от журналистики факта, это интерпретация, которая по определению не может быть «правдивой» или «ложной». СМИ не всегда пишут правду: порою сознательно, порою в результате человеческого фактора – непроверенной информации, ошибки журналиста. С незапамятных времен недостоверную новость нарекают «газетной уткой». Так зачем же нужны именно «фейк-ньюс»? Зачем изобретать новые слова? Для демонизации другого, для отделения «хороших нас» от «плохих их», «просвещенного Запада» от «восточного Мордора», – отмечает эксперт.

По его мнению, если западные страны ведут антироссийскую пропаганду, для России нормально отвечать им собственной контрпропагандой. «Это обычная практика суверенных государств, способных позволить себе суверенную же информационную политику, в том числе направленную и на внешнюю аудиторию. Но в категориях «пропаганда-контрпропаганда» западному обывателю не объяснить, почему нельзя смотреть российские телеканалы, зачем блокировать Sputnik и RT, держать под санкциями Киселева. Поэтому объяснение другое: мы – информируем, русские – делают «фейк-ньюс», не слушайте их, не верьте им. На деле же «фейк-ньюс» бывают в случае коммерческого мошенничества, как в случае Эндзиньша, а в остальном этот термин – простая политтехнология, используемая для установки монополии на правду», – резюмирует Стариков.

Но то, что «фейк-ньюс» существуют только на примере таких дел, как дело Эдзиньша, не отменяет явной проблемы – реальность все труднее отличить от вымысла. Это доказывает деятельность откровенно пародийных сайтов типа известного ИА «Панорама», который публикует откровенно глумливые, пародийные «новости», но многие принимают их за чистую монету и разносят по соцсетям. В том же ряду некогда эпические «Коммунисты Петербурга и Ленобласти». И это ставит перед нами уже другой вопрос – о чистоте мозгов «обычного человека», позволяющего «мыть» их как угодно.