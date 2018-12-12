В Совфеде оценили законопроект о недопустимости оскорбления государственной символики

Российский законопроект об ответственности за оскорбление государственной символики в интернете намного лояльнее зарубежных аналогов, заявил глава конституционного комитета Совфеда, один из авторов документа Андрей Клишас.

Как сообщил Клишас на заседании в Госдуме, аналогичный закон действует в Великобритании, а в Евросоюзе приняли кодекс по борьбе с дезинформацией. При этом, по его словам, российские предложения намного лояльнее зарубежных.

«Я лично был сторонником более жестких подходов, в том числе уголовной ответственности», – добавил сенатор, передает присутствующий на заседании источник газеты ВЗГЛЯД.

В понедельник, 14 января, в Госдуме проходит расширенное заседание комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи, на котором рассматривается так называемый законопроект о фейках и о недопустимости оскорблений государственных символов. За распространение заведомо ложной информации предлагается ввести штрафы для граждан до 5 тыс. рублей, для должностных лиц – до 50 тыс. рублей, для юрлиц – до 1 млн рублей.

На прошлой неделе Министерство связи и массовых коммуникаций России не поддержало внесенный на рассмотрение Госдумы законопроект об административном наказании за распространение информации, выражающей в неприличной форме неуважение к обществу, государству и госорганам.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассматривала, как будут наказывать за фейки и оскорбление символов России в интернете.