Взгляд
2 января, среда  |  Последнее обновление — 20:58  |  vz.ru
Разделы

Европа убрала последнее препятствие на пути «Северного потока – 2»

Европа прикрыла собой «Северный поток – 2» от ТрампаФото: Stefan Sauer/DPA/ТАСС
Еврокомиссия, которая недолюбливает «Северный поток – 2», выступила с важнейшим заявлением. Угрозы Трампа не могут остановить строительство газопровода, заявил еврокомиссар Гюнтер Эттингер. Таким образом, Европа устранила последнее препятствие на пути «Северного потока – 2». Не менее важный сигнал Брюссель посылает и Киеву. Как «Северный поток – 2» прошел семь кругов ада и что ждет Украину?  Подробности...
Перейти а раздел…

По каким правилам будут играть мировые политики в 2019 году

Европе предрекают если уж не полный закат, то уж точно крах нынешнего формата ЕСФото: Alexandros Avramidis/Reuters
2019 год будет годом вызовов. От неприятностей не застрахованы ни Евросоюз, ни всесильная Америка, ни вечно бедовый Ближний Восток. К сожалению, не застрахована от них и наша страна. Правила игры в мире продолжают быстро меняться, и России надо успевать «играть на опережение», чтобы не остаться на обочине. Какие из предстоящих вызовов окажутся самыми неприятными для России? Подробности...
Перейти а раздел…

Жителям Магнитогорска приходится верить в чудо и отбиваться от фейков

Чудесному спасению 11-месячного Ивана радовались всем миромФото: МЧС России
Трагедия, случившая перед Новым годом в Магнитогорске, продемонстрировала, как люди способны сплотиться и проявить мужество перед лицом общего горя. Участвующие в операции спасатели совершили чудо, достав младенца из-под завалов. А пережившие шок жители города показали примеры настоящего сочувствия. Однако нашлись и те, кто не гнушается спекулировать на боли россиян и использовать трагедию в своих целях. Подробности...
Перейти а раздел…

Кто и как отбирал Прибалтику у России

Сто лет спустя прибалтийские республики широко отметили юбилей своей независимости, но о реальных причинах ее приобретения предпочитают не вспоминатьФото: Ints Kalnins/Reuters
В прошедшем году в странах Прибалтики широко проходили пышные мероприятия, посвященные столетию их государственности. Однако на самом деле появление в 1918 году независимых Эстонии, Литвы и Латвии стало в значительной степени результатом двух конкурирующих проектов по отрыву данного региона от России. Как именно это происходило? Подробности...
Перейти а раздел…

Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
Перейти а раздел…

У немцев украли Новый год и Рождество

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
На улицах немецких городов рождественские ярмарки огорожены бетонными надолбами, как в войну. На входе стоят полицейские, а огни ярмарок гаснут рано вечером, дабы не раздражать новоприбывших своим слишком христианским видом. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Почему советское кино продолжает жить после гибели СССР

Дометий Завольский, историк-архивист
Разумно скорбеть о Советском Союзе как о системе, где какие-то вещи умели делать хорошо. К таковым подавляющим большинством голосов относят советское кино. Ничего хорошего о нем не имеют сказать совсем уж уникумы, разве что крайние снобы Подробности...
Обсуждение: 38 комментариев

Наш Дед Мороз не по зубам боевым феминисткам

Егор Холмогоров, Публицист
Видал я этих Санта-Клаусов, «лезущих» по стене к окошку детской спальни. Выглядели они то ли как повешенные, то ли как персонажи стивенкинговских ужасов. Наш Дед Мороз живой и материализующийся, как правило, через папу. Подробности...
Обсуждение: 63 комментария
    Перейти а раздел…

    Самые забавные видеоролики, посвященные символу 2019 года

    Чем уникален ракетный комплекс «Авангард»

    Обсуждение: 11 комментариев

    Как Путин исполняет желания детей

    Обсуждение: 4 комментария
      Перейти а раздел…

      После взрыва газа в Магнитогорске обрушился дом

      За несколько часов до наступления Нового года в Магнитогорске произошла трагедия: взорвался газ в десятиэтажном жилом доме. Разбор завалов продолжается до сих пор. Спасателям приходится то и дело останавливать операцию из-за угрозы обрушения
      Подробности...

      Мировые столицы украсились елками

      Мировые столицы нарядились к Новому году. Крупнейшие города хвастаются своими центральными елками – самыми высокими, яркими и необычными. Например, новогодний символ Минска (на фото) практически целиком состоит из огней
      Подробности...

      Путин выполнил пять детских желаний

      Путин исполнил мечту 10-летнего Коли, страдающего от тяжелого заболевания, пригласив мальчика в Кремль. О своей мечте поздороваться с Путиным Коля рассказал на проекте «Мечтай со мной», в рамках которого добровольцы помогают исполнять желания тяжелобольных детей
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Каким, по вашему мнению, будет 2019-й год?
        • Лучше

        • Хуже

        • Таким же, как и 2018-й

        Какую сумму вы намерены потратить на новогодние подарки?
        • До 1000 рублей

        • До 5000 рублей

        • До 10000 рублей

        • Более 10000 рублей

        • Не планирую покупать подарки

        Боитесь ли вы употреблять продукты с ГМО?
        • Да

        • Нет

        • А что это такое?

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Число жертв трагедии в Магнитогорске увеличилось до 26
          США потребовали возвращения задержанного в России американцаВ МЧС заявили о невозможности установить местонахождение людей под заваламиЭксперт: Украинцев специально готовят спекулировать на боли россиянКто и как отбирал Прибалтику у России
          Под Донецком подорвали железнодорожный мостСитуацию с госдолгом Украины оценили как критическуюИз церкви на Украине украли мощи Георгия ПобедоносцаДочь показала Боярского без шляпы
          Блогеры разоблачили волну фейков про МагнитогорскМинаев и Собчак оценили пародию на «Голубой огонек»Овечкин отказался участвовать в Матче звезд НХЛСамые ожидаемые фильмы 2019 года

          дали понять»


          В США увидели знак в задержании американца в России

          «на языке правды»


          В России ответили британцам по поводу «дерзости» Путина

          «выбирать контент»


          Киев возмутился предательством «друзей из CNN»

          Видео

          Мифы из нафталина


          Румынии не понравился ответ России на заявления о «бесчинствах» Красной армии

          «давление на США»


          Американский эксперт оценил испытания «Авангарда»

          «мирные военные базы»


          Посольство России «потроллило» министра обороны Британии

          «хорошо отпраздновали»


          ВМС Украины высмеяли за «историческое задержание» судна под флагом Танзании

          «отвергает Запад»


          В Британии новогоднее послание Путина расценили как «дерзкое»

          Союзное государство


          Дмитрий Родионов: Москва больше не станет терпеть иждивенчество Лукашенко

          Историческая память


          Владас Повилайтис: Серп и молот, а не православный крест остановили коричневую чуму

          Война на Украине


          Виталий Лейбин: Самое главное в Донбассе – это не убивать людей

          на ваш взгляд


          Каким, по вашему мнению, будет 2019-й год?

          Жителям Магнитогорска приходится верить в чудо и отбиваться от фейков

          Чудесному спасению 11-месячного Ивана радовались всем миром   2 января 2019, 20:00
          Фото: МЧС России
          Текст: Ольга Самофалова

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Трагедия, случившая перед Новым годом в Магнитогорске, продемонстрировала, как люди способны сплотиться и проявить мужество перед лицом общего горя. Участвующие в операции спасатели совершили чудо, достав младенца из-под завалов. А пережившие шок жители города показали примеры настоящего сочувствия. Однако нашлись и те, кто не гнушается спекулировать на боли россиян и использовать трагедию в своих целях.

          По данным МЧС по состоянию на 20.00 2 января, число погибших в результате обрушения дома в Магнитогорске достигло 26 человек. Среди погибших – трое детей. Разбор завалов продолжается.

          Однако на месте трагедии происходили и удивительные события. Настоящим новогодним чудом стало спасение 11-месячного ребенка на следующий день после трагедии. Младенец провел на уральском морозе под бетонными руинами более 30 часов.

          Его спасло то, что он находился в кроватке и был укутан. Место, где может находиться малыш, указал отец. Спасатели долго добирались, осторожно разгребая завалы. Наконец, голос услышал один из спасателей, когда отодвинули несколько плит и объявили минуту тишины. «Кричали: «Тихо!», и ребенок тоже реагировал, начинал затихать. Начали говорить: «Где же ты?» Он начал реагировать. И убедившись, начальник центра сказал – здесь работаем», – рассказал один из участников спасательной операции Петр Гриценко.

          Спасенная жизнь маленького человека – большая радость в череде поисковых разочарований. Увидев розовые носочки, они подумали –девочка, передает НТВ. Однако спасенный оказался мальчиком Иваном. Позже ребенка эвакуировали в Москву. Он в тяжелом состоянии, но угрозы для жизни, по мнению медиков, нет.

          Чудом оказалось не только спасение малыша, но и то, что его матери и старшему брату тоже удалось спастись. Когда произошла трагедия, они втроем спали в одной комнате, отца дома не было. Мама со старшим сыном провалились, но смогли вылезти из-под завалов, а малыш спал в своей кроватке и остался под руинами.

          В итоге удалось спастись всей семье.

          Всего на даный момент из-под завалов удалось извлечь живыми шестерых, среди которых оказался также 13-летний мальчик.

          2 января произошло еще несколько спасений – пока не людей, а животных. Из-под завалов вытащили живую кошку. «У кошечки разорвано ухо, сильный стресс и обморожение. Температура не определялась, реакции ноль, только трясло от холода без остановки. Если честно, думала, не выживет. Спасибо ветеринарам», – говорится в сообщении в соцсети «ВКонтакте». Кроме того, спасатели достали желтого волнистого попугая.

          Некоторые жители дома спаслись по счастливой случайности. Евгений Юрченко отлучился в гараж за 15 минут до взрыва: вышел из дома в 5.45, а взрыв прогремел в 6 утра. «Взрыв был такой, что я просто вздрогнул, и вибрация была по земле», – признался молодой человек, передает РИА «Новости».

          Он сначала не придал особого значения случившемуся, подумал, что у кого-то в гаражах взорвались баллоны. «Взял лопату, почистил снег, погрел машину, двинулся к своему подъезду. Заехал в свой двор. К подъезду я подъехать не смог... Я подхожу, смотрю на свою квартиру – она была на 10-м этаже, – а ее просто нет. Я понял, что если бы я не ушел, то меня бы уже не было», – рассказал Евгений.

          Евгений благодарит высшие силы за второе рождение. Сейчас его беспокоит судьба семьи, которая жила под ним – 31-летние муж и жена и их полуторагодовалый ребенок. В момент взрыва они должны были быть дома и спать. «Я зашел «ВКонтакте», чтобы посмотреть, когда они последний раз были в Сети. Они одновременно почти были в Сети последний раз вечером 30 декабря», – рассказал Евгений.

          Как жители Магнитогорска переживают трагедию

          «Все произошло в центре города перед праздниками. Первая реакция у жителей была – полный шок, вторая – полное сочувствие. В первые же часы стали нести теплые вещи людям, которые выскочили, в чем могли, предлагать помощь. За сутки собрали в несколько раз больше, чем требуется, людей даже просят больше не приносить. В соцсетях сразу стали появляться сообщения: «У меня пустая квартира, могу пустить семью». Владельцы гостиниц предложили поселиться у них», – описывает ситуацию журналист Ura.ru Альбина Золотухина, которая сама родом из Магнитогорска.  

          «Естественно, мы всем миром радовались, когда достали мальчика из-под завалов», – добавляет она.

          Однако обстановка в городе в целом нервная. Целая серия фейковых вбросов о том, что это был не взрыв газа, а теракт, и имеется связь с загоревшейся маршруткой, только подливала масла огонь.

          Следов взрывчатых веществ или их компонентов на месте обрушения подъезда дома в Магнитогорске не обнаружено, говорится в официальном сообщении Следственного комитета, опубликованным вечером 1 января. Приоритетной версией обрушения подъезда с самого начала был взрыв бытового газа.

          Также официально заявили, что эта трагедия не имеет отношения к ЧП с микроавтобусом, произошедшим на следующий день. Машина загорелась из-за неисправности газового оборудования. Однако слухи подогревались, например, тем, что инцидент с маршруткой произошел на том же проспекте Карла Маркса, где обвалился дом. Однако это легко объясняется.

          «Просто проспект Карла Маркса – центральный в Магнитогорске, – объясняет Золотухина. – Он длинный, начинается от вокзала и тянется вдоль реки Урал к самому концу города вплоть до границы с Башкирией. Это самая большая улица».

          В соцсетях стало появляться видео с горящей маршруткой, на котором слышны хлопки. «Многие решили, что это выстрелы. На видео было видно, как рядом остановилась оперативная машина, и якобы туда бросились люди с автоматами. Однако это произошло в самом центре города практически напротив здания администрации города, и, вероятно, там дежурили оперативные машины, которые и бросились на помощь», – говорит Золотухина.

          Когда утром не открылось два крупных магазина «Континенталь» и «Гостинный двор», тут же появились слухи, что это не просто так, что ТЦ минируют. Хотя владельцы местных ТЦ объяснили, что решили отменить запланированные праздничные мероприятия и закрыться в день траура.

          «Естественно, на этих слухах все стали волноваться еще больше. Но вскоре стали вспоминать подобные события, которые были в Кемерово с «Зимней вишней», и стали говорить так: «Ребят, давайте, не поддаваться на провокации и вбросы. Во «ВКонтакте» много групп, в которых сидят жители Магнитогорска. И тому, кто набрасывает, начинают отвечать: «Прекрати. Хватит». Администраторы групп в соцсетях стали активно банить тех, кто вбрасывает, и удалять левые или фейковые акаунты. Так и пережили эти дни», – рассказывает Золотухина.

          «К сожалению, на нашей боли, на наших трагедиях пытаются спекулировать и разжигать огонь. Мы видели такие вещи и в Кемерово, и раньше на протяжении последних нескольких лет»,

          – говорит директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов. 

          «Как известно, несколько лет назад в Киеве был создан целый центр подготовки специалистов по работе в соцсетях в русскоязычном интернете. Специалисты подготовлены американскими спецслужбами для пропагандистской работы в русском сегменте интернета. Это такая психологическая и информационная война, которая не останавливается ни на секунду, и особенно видна в такие минуты траура, горя и сопереживания о погибших соотечественниках», – отмечает Мартынов.

          «Когда на уровне СК было заявлено, что все эти события не связаны между собой, что взрыв не был терактом, так как не найдены следы гексогена, народ начал успокаиваться», – рассказывает Золотухина.

          «Если бы речь шла о теракте, то оперативный штаб, который сейчас работает, не был бы так открыт. А там фактический любой может прийти и принести гуманитарную помощь, например», – добавляет собеседница.

          Кто наживается на боли людей

          «Любые катастрофы техногенного характера, происшествия, которые будут происходить в России, теперь будет сопровождаться намеренными системными вбросами со стороны украинских подразделений психологических операций, которые управляются непосредственно американскими и английскими спецслужбами. Это теперь постоянный сопутствующий эффект», – констатирует президент Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты Максим Григорьев.

          Как это делается – не секрет: «либо путем вброса фальшивой информации, либо многократным преувеличением ущерба», – говорит Григорьев, добавляя, что к этому надо уже привыкать.

          «Понятно, зачем это делается. Чтобы вмешаться во внутренние дела России, ухудшить отношение к власти, и создать ощущение того, что в России происходит много негативных событий», – говорит Григорьев. По его мнению, стоит более взвешенно анализировать информацию, чтобы разделять реальность и фейк.

          «Мы в свое время в Общественной палате  и в моем фонде находили, как украинские граждане развивали тему «синих китов» с призывом детей к самоубийству. Это доказанный факт. То есть нет никаких пределов, никаких моральных ограничений», – заключает президент Фонда исследования проблем демократии.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............