Жителям Магнитогорска приходится верить в чудо и отбиваться от фейков

Трагедия, случившая перед Новым годом в Магнитогорске, продемонстрировала, как люди способны сплотиться и проявить мужество перед лицом общего горя. Участвующие в операции спасатели совершили чудо, достав младенца из-под завалов. А пережившие шок жители города показали примеры настоящего сочувствия. Однако нашлись и те, кто не гнушается спекулировать на боли россиян и использовать трагедию в своих целях.

По данным МЧС по состоянию на 20.00 2 января, число погибших в результате обрушения дома в Магнитогорске достигло 26 человек. Среди погибших – трое детей. Разбор завалов продолжается.

Однако на месте трагедии происходили и удивительные события. Настоящим новогодним чудом стало спасение 11-месячного ребенка на следующий день после трагедии. Младенец провел на уральском морозе под бетонными руинами более 30 часов.

Его спасло то, что он находился в кроватке и был укутан. Место, где может находиться малыш, указал отец. Спасатели долго добирались, осторожно разгребая завалы. Наконец, голос услышал один из спасателей, когда отодвинули несколько плит и объявили минуту тишины. «Кричали: «Тихо!», и ребенок тоже реагировал, начинал затихать. Начали говорить: «Где же ты?» Он начал реагировать. И убедившись, начальник центра сказал – здесь работаем», – рассказал один из участников спасательной операции Петр Гриценко.

Спасенная жизнь маленького человека – большая радость в череде поисковых разочарований. Увидев розовые носочки, они подумали –девочка, передает НТВ. Однако спасенный оказался мальчиком Иваном. Позже ребенка эвакуировали в Москву. Он в тяжелом состоянии, но угрозы для жизни, по мнению медиков, нет.

Чудом оказалось не только спасение малыша, но и то, что его матери и старшему брату тоже удалось спастись. Когда произошла трагедия, они втроем спали в одной комнате, отца дома не было. Мама со старшим сыном провалились, но смогли вылезти из-под завалов, а малыш спал в своей кроватке и остался под руинами.

В итоге удалось спастись всей семье.

Всего на даный момент из-под завалов удалось извлечь живыми шестерых, среди которых оказался также 13-летний мальчик.

2 января произошло еще несколько спасений – пока не людей, а животных. Из-под завалов вытащили живую кошку. «У кошечки разорвано ухо, сильный стресс и обморожение. Температура не определялась, реакции ноль, только трясло от холода без остановки. Если честно, думала, не выживет. Спасибо ветеринарам», – говорится в сообщении в соцсети «ВКонтакте». Кроме того, спасатели достали желтого волнистого попугая.

Некоторые жители дома спаслись по счастливой случайности. Евгений Юрченко отлучился в гараж за 15 минут до взрыва: вышел из дома в 5.45, а взрыв прогремел в 6 утра. «Взрыв был такой, что я просто вздрогнул, и вибрация была по земле», – признался молодой человек, передает РИА «Новости».

Он сначала не придал особого значения случившемуся, подумал, что у кого-то в гаражах взорвались баллоны. «Взял лопату, почистил снег, погрел машину, двинулся к своему подъезду. Заехал в свой двор. К подъезду я подъехать не смог... Я подхожу, смотрю на свою квартиру – она была на 10-м этаже, – а ее просто нет. Я понял, что если бы я не ушел, то меня бы уже не было», – рассказал Евгений.

Евгений благодарит высшие силы за второе рождение. Сейчас его беспокоит судьба семьи, которая жила под ним – 31-летние муж и жена и их полуторагодовалый ребенок. В момент взрыва они должны были быть дома и спать. «Я зашел «ВКонтакте», чтобы посмотреть, когда они последний раз были в Сети. Они одновременно почти были в Сети последний раз вечером 30 декабря», – рассказал Евгений.

Как жители Магнитогорска переживают трагедию

«Все произошло в центре города перед праздниками. Первая реакция у жителей была – полный шок, вторая – полное сочувствие. В первые же часы стали нести теплые вещи людям, которые выскочили, в чем могли, предлагать помощь. За сутки собрали в несколько раз больше, чем требуется, людей даже просят больше не приносить. В соцсетях сразу стали появляться сообщения: «У меня пустая квартира, могу пустить семью». Владельцы гостиниц предложили поселиться у них», – описывает ситуацию журналист Ura.ru Альбина Золотухина, которая сама родом из Магнитогорска.

«Естественно, мы всем миром радовались, когда достали мальчика из-под завалов», – добавляет она.

Однако обстановка в городе в целом нервная. Целая серия фейковых вбросов о том, что это был не взрыв газа, а теракт, и имеется связь с загоревшейся маршруткой, только подливала масла огонь.

На эту тему

Следов взрывчатых веществ или их компонентов на месте обрушения подъезда дома в Магнитогорске не обнаружено, говорится в официальном сообщении Следственного комитета, опубликованным вечером 1 января. Приоритетной версией обрушения подъезда с самого начала был взрыв бытового газа.

Также официально заявили, что эта трагедия не имеет отношения к ЧП с микроавтобусом, произошедшим на следующий день. Машина загорелась из-за неисправности газового оборудования. Однако слухи подогревались, например, тем, что инцидент с маршруткой произошел на том же проспекте Карла Маркса, где обвалился дом. Однако это легко объясняется.

«Просто проспект Карла Маркса – центральный в Магнитогорске, – объясняет Золотухина. – Он длинный, начинается от вокзала и тянется вдоль реки Урал к самому концу города вплоть до границы с Башкирией. Это самая большая улица».

В соцсетях стало появляться видео с горящей маршруткой, на котором слышны хлопки. «Многие решили, что это выстрелы. На видео было видно, как рядом остановилась оперативная машина, и якобы туда бросились люди с автоматами. Однако это произошло в самом центре города практически напротив здания администрации города, и, вероятно, там дежурили оперативные машины, которые и бросились на помощь», – говорит Золотухина.

Когда утром не открылось два крупных магазина «Континенталь» и «Гостинный двор», тут же появились слухи, что это не просто так, что ТЦ минируют. Хотя владельцы местных ТЦ объяснили, что решили отменить запланированные праздничные мероприятия и закрыться в день траура.

«Естественно, на этих слухах все стали волноваться еще больше. Но вскоре стали вспоминать подобные события, которые были в Кемерово с «Зимней вишней», и стали говорить так: «Ребят, давайте, не поддаваться на провокации и вбросы. Во «ВКонтакте» много групп, в которых сидят жители Магнитогорска. И тому, кто набрасывает, начинают отвечать: «Прекрати. Хватит». Администраторы групп в соцсетях стали активно банить тех, кто вбрасывает, и удалять левые или фейковые акаунты. Так и пережили эти дни», – рассказывает Золотухина.

«К сожалению, на нашей боли, на наших трагедиях пытаются спекулировать и разжигать огонь. Мы видели такие вещи и в Кемерово, и раньше на протяжении последних нескольких лет»,

– говорит директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов.

«Как известно, несколько лет назад в Киеве был создан целый центр подготовки специалистов по работе в соцсетях в русскоязычном интернете. Специалисты подготовлены американскими спецслужбами для пропагандистской работы в русском сегменте интернета. Это такая психологическая и информационная война, которая не останавливается ни на секунду, и особенно видна в такие минуты траура, горя и сопереживания о погибших соотечественниках», – отмечает Мартынов.

«Когда на уровне СК было заявлено, что все эти события не связаны между собой, что взрыв не был терактом, так как не найдены следы гексогена, народ начал успокаиваться», – рассказывает Золотухина.

«Если бы речь шла о теракте, то оперативный штаб, который сейчас работает, не был бы так открыт. А там фактический любой может прийти и принести гуманитарную помощь, например», – добавляет собеседница.

Кто наживается на боли людей

«Любые катастрофы техногенного характера, происшествия, которые будут происходить в России, теперь будет сопровождаться намеренными системными вбросами со стороны украинских подразделений психологических операций, которые управляются непосредственно американскими и английскими спецслужбами. Это теперь постоянный сопутствующий эффект», – констатирует президент Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты Максим Григорьев.

Как это делается – не секрет: «либо путем вброса фальшивой информации, либо многократным преувеличением ущерба», – говорит Григорьев, добавляя, что к этому надо уже привыкать.

«Понятно, зачем это делается. Чтобы вмешаться во внутренние дела России, ухудшить отношение к власти, и создать ощущение того, что в России происходит много негативных событий», – говорит Григорьев. По его мнению, стоит более взвешенно анализировать информацию, чтобы разделять реальность и фейк.

«Мы в свое время в Общественной палате и в моем фонде находили, как украинские граждане развивали тему «синих китов» с призывом детей к самоубийству. Это доказанный факт. То есть нет никаких пределов, никаких моральных ограничений», – заключает президент Фонда исследования проблем демократии.