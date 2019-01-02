Под завалами в Магнитогорске нашли живую кошку

Из-под завалов подъезда жилого дома в Магнитогорске вытащили живую кошку, сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Спасатели нашли кошку, женщина ее забрала, на руках утащила», – передает сообщение пресс-службы РИА «Новости».

При взрыве газа в доме в Магнитогорске погиб 21 человек, судьба еще около 20 человек неизвестна.