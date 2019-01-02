Число жертв трагедии в Магнитогорске увеличилось до 21

Под завалами на месте обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске найдены тела еще двух человек, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Нашли 20-го погибшего, это мужчина», – передает РИА «Новости» слова представителя МЧС.

Позже было найдено тело 21-го погибшего.

Между тем, власти сообщают, что 14 погибших уже опознаны, передает ТАСС.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский сообщил, что выплаты семьям погибших и пострадавшим начнутся 4 числа, когда заработают банки.

«6 млн 600 тыс. рублей сейчас у нас (поступило на счет для помощи семьям погибших), и мы будем отчитываться обо всех расходах с этого счета, отчет будет публичный», – сказал глава региона.

Ранее сообщалось об обнаружении тела женщины, которая стала 19-й жертвой обрушения подъезда.

Судьба около 20 человек остается неизвестной, в том числе пяти детей.

Напомним, утром 31 декабря 2018 в Магнитогорске в десятиэтажном жилом доме произошел взрыв бытового газа, обрушился подъезд.