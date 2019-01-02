Найдено тело 19-й жертвы обрушения дома в Магнитогорске

Количество погибших при взрыве бытового газа в доме в Магнитогорске увеличилось до 19 человек, найдено тело женщины, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«19-е тело женщины извлекли из-под завалов», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

В пресс-службе отметили, что разбор завалов не останавливается из-за угрозы обрушения, просто используется другой формат работы.

«Спасатели вручную будут убирать конструкции, которые угрожают проведению спасательных работ на месте. Оперативный штаб принимает на месте решения и уже отталкиваются от них. В эту секунду они не вызывали манипуляторы, вручную убирают. Если есть угроза обрушения, они ее ликвидируют», – сказал представитель ведомства.

По его словам, работы ведутся в круглосуточном режиме.

Замначальника ГУМЧС по Челябинской области Вадим Трунов пояснил, что перестроиться на другой формат работы пришлось из-за угрозы обрушения уцелевшей стены подъезда.

«Мы были вынуждены прекратить работу полчаса тому назад, потому что она начала вибрировать очень сильно… Мы вынуждены были отвести людей, и принято решение было ее демонтировать, потому что если бы обрушилась она, то могли бы пострадать спасатели. Сейчас будем консультации проводить, сколько нам ее можно разбирать, чтобы нам обезопасить работу», – пояснил Трунов.

Ранее сообщалось о 18 погибших, в том числе двух детях. Неизвестна судьба пятерых детей, которые могут находиться под завалами.

Напомним, утром 31 декабря 2018 в Магнитогорске в десятиэтажном жилом доме произошел взрыв бытового газа, обрушился подъезд.