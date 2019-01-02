Из-под завалов в Магнитогорске извлекли тела ребенка и мужчины

Тело ребенка извлечено из-под завалов обрушившегося подъезда дома в Магнитогорске, также найдено тело еще одной жертвы трагедии; всего найдено 18 погибших, сообщает МЧС.

«Погибли 17 человек. Из-под завалов извлечено тело девочки в возрасте около 3 лет», – передает ТАСС слова представителя МЧС.

Таким образом, всего найдено 18 погибших, среди них – двое детей. 18-м погибшим оказался мужчина.

Ранее сообщалось о 16 жертвах трагедии. Не установлено местонахождение еще 24 человек.

31 декабря 2018 утром в Магнитогорске в десятиэтажном жилом доме произошел взрыв бытового газа, в результате которого обрушился подъезд.