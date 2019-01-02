Из-под завалов в Магнитогорске достали тела еще двоих погибших

На месте взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске из-под завалов достали тела еще двух погибших, число жертв трагедии достигло 16 человек, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Извлекли 15-е, 16-е тело», – передает РИА «Новости» слова представителя МЧС.

Обе погибших – женщины.

Ранее стало известно, что число жертв трагедии увеличилось до 14 человек.

Не установлено местонахождение еще 25 человек.

31 декабря 2018 года около 4.00 в Магнитогорске по адресу проспект Карла Маркса, дом 164 в десятиэтажном жилом доме произошел взрыв бытового газа. В зоне обрушения одного из подъездов проживали 120 человек.