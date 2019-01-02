Увеличилось число жертв трагедии в Магнитогорске

Из-под завалов дома в Магнитогорске извлекли тела еще троих погибших, число жертв увеличилось до 14 человек, сообщает оперативный штаб МЧС.

Еще два тела извлечены из-под завалов в среду утром. Среди 14 погибших – один ребенок, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что из-под завалов извлечены тела 11 погибших. Еще шесть человек найдены живыми. Не установлено местонахождение еще 27 человек.

Среди найденных живыми – 11-месячный мальчик. Ранее спасатель центра «Лидер» рассказал, как удалось его найти, и что помогло ребенку выжить.

31 декабря 2018 года около 4.00 в Магнитогорске по адресу проспект Карла Маркса, дом 164 в десятиэтажном жилом доме произошел взрыв бытового газа, в результате обрушился один из подъездов. В зоне обрушения проживали 120 человек.