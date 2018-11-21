МЧС подвело предварительные итоги операции в Магнитогорске

Число жертв трагедии в Магнитогорске возросло до 11 человек, среди погибших есть ребенок.

«По данным на 7.00 по Москве с момента начала поисково-спасательной операции, из-под завалов извлечено 17 человек, из них 11 человек погибли (в том числе один ребенок), шесть спасены (в том числе два ребенка). Проводится работа по установлению местонахождения еще 30 человек», – отчитались в МЧС, передает РИА «Новости».

На месте обрушения подъезда круглосуточно проводятся аварийно-спасательные работы, которые ведутся в четыре смены – по два часа. Дополнительно для разбора завалов из Уфы прибыл экскаватор с гидроножницами.

Также продолжается работа межведомственного оперативного штаба.

За последние сутки при помощи инженерной техники на полигон твердых бытовых отходов Магнитогорска вывезено более 50 самосвалов мусора общим объемом почти 800 кубометров.

К работам от РСЧС привлечены 899 человек и 217 единиц техники, от МЧС – 453 человека, 59 единиц техники, в том числе три воздушных судна.

За минувшую ночь спасатели разобрали нависающие конструкции и продолжили разбор

«В течение ночи работы по сбору завалов приостанавливались и производилась разборка вот этих вот нависающих конструкций. Несколько нависающих конструкций были убраны. Повторюсь, работа проводилась с риском для жизни, потому что находиться там могут только квалифицированные спасатели. Они при помощи подъемника поднимались на высоту, работали со специнструментом. Работа не скажу, что очень быстрая. Мы по крупицам разбираем всю эту груду. Сейчас работы на высоте прекращены, и продолжается разбор завалов», – рассказал представитель пресс-центра регионального ГУ МЧС.

«Работа достаточно длительная. По песчинке целую гору песка разобрать – примерно такая же кропотливая работа», – констатировал он.

Между тем в Минздраве отчитались, что состояние госпитализированных после ЧП в Магнитогорске стабильное, без отрицательной динамики. У места происшествия круглосуточно дежурят две бригады скорой помощи. А в учреждении СМЭ постоянно находится бригада скорой для тех, кто приходит на опознание тел.

31 декабря 2018 года около 4.00 в Магнитогорске по адресу проспект Карла Маркса, дом 164 в десятиэтажном жилом доме произошел взрыв бытового газа. Произошло обрушение одного из подъездов. В зоне обрушения проживали 120 человек. Утром в среду стало известно, что спасатели достали из-под завалов тела еще двух погибших.

Во вторник произошло то, что сами спасатели назвали чудом, – из-под завалов смогли достать живым 11-месячного мальчика. Спасатель центра «Лидер» рассказал, как удалось его найти, и что помогло ребенку выжить.