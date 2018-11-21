Спасатель рассказал, как удалось найти ребенка под завалами в Магнитогорске

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1 января, вторник  |  Последнее обновление — 18:17  |  vz.ru
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Европа убрала последнее препятствие на пути «Северного потока – 2»

Европа прикрыла собой «Северный поток – 2» от ТрампаФото: Stefan Sauer/DPA/ТАСС
Еврокомиссия, которая недолюбливает «Северный поток – 2», выступила с важнейшим заявлением. Угрозы Трампа не могут остановить строительство газопровода, заявил еврокомиссар Гюнтер Эттингер. Таким образом, Европа устранила последнее препятствие на пути «Северного потока – 2». Не менее важный сигнал Брюссель посылает и Киеву. Как «Северный поток – 2» прошел семь кругов ада и что ждет Украину?  Подробности...
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Русский стандарт социальной справедливости

Общество стало жестче реагировать на несправедливостьФото: Артем Геодакян/ТАСС
Главным общественным запросом уходящего года стало требование социальной справедливости. Хотя само это понятие настолько широко и многогранно, что пока ни у общества, ни у власти не выкристаллизовалось единого понимания его основных составляющих. Но понятно, что именно движение в сторону большей социальной справедливости станет определяющим в жизни России в ближайшие годы. Подробности...
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Настало время новой «нормальной» жизни

Нас действительно есть с чем поздравить в Новом годуФото: Валерий Матыцин/ТАСС
В чем заключаются главные итоги прошедшего года? Какое основное событие, явление, качество его характеризует – в приложении к жизни всей нашей страны, всего российского общества? Для понимания этого стоит вспомнить, какими мы были всего лишь пять лет назад и что произошло в 2014-м. Подробности...
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Как родился миф о «русском спецназе, убившем первого президента Грузии»

Звиад Гамсахурдиа жил крайне экстравагантно и так же умерФото: Viktor Chernov/Global Look Press
Первый президент независимой Грузии Звиад Гамсахурдиа был убит, скорее всего, российским спецназом. По крайней мере, на этом настаивают его сыновья. Почему дети одиозного грузинского политика устроили этот демарш через 25 лет после смерти их отца и есть ли хоть какие-либо доказательства правдивости их утверждений? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Наш Дед Мороз не по зубам боевым феминисткам

Егор Холмогоров, Публицист
Видал я этих Санта-Клаусов, «лезущих» по стене к окошку детской спальни. Выглядели они то ли как повешенные, то ли как персонажи стивенкинговских ужасов. Наш Дед Мороз живой и материализующийся, как правило, через папу. Подробности...
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Плохой год для глобальной элиты

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Западные элиты, вместо того чтобы попытаться решить возникшие проблемы, сосредоточились на поиске виновных. Таковыми оказались «невозможный Трамп», «поднявший голову национализм» и, разумеется, Россия. Подробности...
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Новый лозунг глобальных манипуляторов

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Посмотреть, прочесть, а тем более запомнить нынешний человек, все больше глупеющий, способен немного. Он даже начинает испытывать отвращение к информации. Оставляет смартфон дома, уезжает в лес, удаляет страницы в социальных сетях. Подробности...
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    Как Путин исполняет желания детей

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      Мировые столицы нарядились к Новому году. Крупнейшие города хвастаются своими центральными елками – самыми высокими, яркими и необычными. Например, новогодний символ Минска (на фото) практически целиком состоит из огней
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          Спасатель рассказал, как удалось найти ребенка под завалами в Магнитогорске

             1 января 2019, 17:15

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          Спасатель центра «Лидер» Петр Гриценко, который вытащил из-под завалов дома в Магнитогорске 11-месячного мальчика, рассказал, как удалось его найти, и что помогло ребенку выжить.

          «Руководитель работ дал команду начальнику центра «Лидер», нашей оперативной группе выдвинуться к участку работ. Под руководством начальника центра группа выдвинулась туда. Была поставлена задача по разбору завалов и поиску возможных пострадавших. Отодвинули несколько плит, разобрали конструкции, после чего была минута тишины, чтобы услышать, есть ли звуки, и спасатель нашей группы услышал детский плач со стороны, примыкающей к дому, – рассказал РИА «Новости» Петр Гриценко. – После этого остановили всю технику, чтобы еще раз убедиться. Кричали: «Тихо!», и ребенок тоже реагировал, начинал затихать. Начали говорить: «Ну где же ты?» Он начал реагировать. И убедившись, начальник центра сказал – здесь работаем».

          В итоге спасатели применили телевизионно-звуковую систему поиска – своеобразную удочку с видеокамерой, чтобы обследовать все полости. «Все полости проверили, не нашли, но звук был отчетливый. После этого вызвали кинологический расчет, собака подтвердила, что там находится живой человек. Начали разбирать», – продолжил спасатель.

          «Завал был очень плотный, много плит больших. Деревянные конструкции, полы, это все сжатое, одна на другую. Была опасность, что все это может обрушиться и поползти. Больше волновались не за жизни спасателей, а за маленького ребенка», – признался Гриценко.

          От очевидцев у спасателей была информация, что детская кроватка находится рядом диваном. «Закрепили, убрали диван, показались части детской кроватки. Разломанный шкаф, вещи. К ребенку было невозможно подобраться, потому что одна плита к другой подходили. Места было очень мало», – вспомнил спасатель.

          «Я увидел части детской кроватки, слышал голос, увидел линолеум, но под ним были сломанные деревянные полы. Решил, что будем доставать его снизу, разбирая конструкции, разрежем линолеум, чтобы он оказался у нас в руках. Дальше уже разбирали доски, разрезали, ставили крепежи. И в конце разрезали линолеум, и увидел я личико», – говорит Петр Гриценко.

          По мнению сотрудника центра «Лидер», младенца спасло то, что он был прижат к линолеуму и деревянному полу детской кроваткой и матрасом и тепло одет – в кофточку и подгузник. К тому же под ребенком было флисовое одеяло, отгораживающее от холода плиты. Голова же была зажата элементами дверки шкафа, как раз туда, где воздух проходил. То есть, по словам спасателя, «положение тела близкое к идеальному, чтобы так долго оставаться».

          В данный момент ребенка, которому чудом удалось спастись и ради которого спасатели совершили настоящий подвиг, эвакуируют в Москву, поскольку его состояние оценивается как крайне тяжелое, сообщила пресс-служба Минздрава. У ребенка серьезные обморожения конечностей, а также закрытая черепно-мозговая травма, множественные переломы голени, общее переохлаждение.

          «По указанию министра здравоохранения Вероники Скворцовой в Магнитогорск вылетает специальный борт ФМБА, на котором для оказания экстренной помощи раненому ребенку отправятся лучшие детские анестезиологи-реаниматологи, хирурги-травматологи России, специалисты ФМБА. Ребенок будет эвакуирован в Москву, в ведущий центр детской хирургии и травматологии», – отмечается в сообщении ведомства.

          Как сообщала газета ВГЛЯД, ребенка смогли достать из-под завалов днем во вторник, ради этого была организована масштабная операция. Его матери и старшему брату также удалось спастись, мать находится рядом с ним в больнице.

          В Сети появилось видео спасения младенца.

          31 декабря 2018 года около 4.00 в Магнитогорске по адресу проспект Карла Маркса, дом 164 в одном из жилых домов произошел взрыв бытового газа. Произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома.

          По последним данным, погибли восемь человек, пятеро находятся в больницах.


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