Очевидцы рассказали о первых минутах после взрыва газа в Магнитогорске

Местные жители рассказали о первых минутах после взрыва бытового газа в жилом доме в Магнитогорске, отметив оперативную работу спасателей.

Женщина рассказала, что в первые минуты, когда появился дым, казалось, что произошел взрыв автомобиля, передает РЕН ТВ.

Через несколько минут последовал «второй взрыв» – вероятно, это было обрушение здания.

Люди начали выходить на улицу; все вокруг было в стеклах, лежали камни.

«МЧС очень быстро приехали, люди кричали под завалами», – добавила женщина.

Другие очевидцы рассказывают, что во время взрыва «весь дом ходил ходуном»; многие жильцы пребывали в ступоре, не понимая происходящего, передает радио «Вести FM».

Отмечается, что взрывом были повреждены окна соседних домов.

Тем временем в Telegram-канале губернатора Челябинской области Бориса Дубровского сообщается, что в Магнитогорске введен режим ЧС после взрыва газа в жилом доме.

Напомним, взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Магнитогорске; сообщалось о трех погибших.