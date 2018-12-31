Число жертв взрыва газа в Магнитогорске возросло до трех человек

В результате взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске погибли три человека, сообщает Центр управления в кризисных ситуациях регионального главка МЧС.

«По состоянию на 09.50 (07.50) из-под завалов извлечено шесть человек: трое погибло, трое травмировано, в том числе один ребенок», – передает сообщение ТАСС.

С пострадавшими в данный момент работают психологи.

В пресс-службе губернатора Магнитогорска Бориса Дубровского сообщили, что всем жильцам дома, в котором произошел взрыв, будет предоставлено временное жилье.

Тем временем в телеграм-канале Дубровского сообщается, что «необходимо временно разместить 300 человек из пострадавшего дома, готовится общежитие».

Мэр Магнитогорска Сергей Бердников заявил в эфире телеканала «Россия-24», что людей, которые проживают в квартирах, расположенных рядом с зоной обрушения, временно разместили в школе.

«Кроме одного подъезда, дом подключен ко всем энергоносителям, локализован только один подъезд, газа нет в одном доме, остальные дома снабжаются в плановом режиме», – добавил он.

Пресс-служба Кремля сообщает, что по поручению президента России Владимира Путина в Магнитогорск вылетает глава Минздрава России Вероника Скворцова.

Взрыв бытового газа произошел в понедельник в жилом доме 1973 года постройки в Магнитогорске. Сообщалось о двух погибших.

По поручению президента Путина в Магнитогорск вылетел глава МЧС Евгений Зиничев.