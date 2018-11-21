Два человека погибли в результате взрыва в жилом доме в Магнитогорске

Жертвами взрыва газа и обрушения части жилого дома в Магнитогорске стали два человека, сообщили в пресс-службе МЧС.

Из-под завалов извлекли еще 10 человек, включая ребенка, все они выжили, передают ТАСС и РИА «Новости».

Пресс-служба президента России сообщает, что Владимир Путин проинформирован о случившемся. Глава МЧС Евгений Зиничев по поручению президента вылетает в Магнитогорск.

Путин поручил главе Минздрава Веронике Скворцовой предпринять необходимые меры для помощи пострадавшим и родственникам жертв.

В пресс-службе местного УФСБ подтвердили, что причиной взрыва стал бытовой газ.

Дом после взрыва отключен от газа и электричества.

Власти рассматривают возможность покупки квартир для семей, оставшихся без жилья.

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности будет расследовать центральный аппарат СК.

Напомним, взрыв произошел в 10-этажном панельном 12-подъездном жилом доме 1973 года постройки.

В результате взрыва обрушились перекрытия с третьего по 10 этаж над аркой между шестым и седьмым подъездами, повреждены 48 квартир, где жили 110 человек.