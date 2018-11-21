Часть жилого дома обрушилась в Магнитогорске из-за взрыва

В Магнитогорске в результате взрыва бытового газа обрушился подъезд жилого дома, есть пострадавшие, сообщают в пресс-службе МЧС.

Взрыв произошел около 4.00 мск. Проводится эвакуация жильцов из соседних подъездов, передает ТАСС.

В пресс-службе министерства здравоохранения по Челябинской области сообщают об одном госпитализированном, еще три человека получили медицинскую помощь амбулаторно.

Жильцы дома сообщают, что «полностью обрушился седьмой подъезд и арка», передает РЕН ТВ.

По словам одной из них, «начали гореть квартиры», «все выбираются сами как могут».

«Кто не выбрался, стоят возле окон и ждут, кода их спасут. Это не хлопок, весь дом ходуном ходил», – заявила она.

На месте работают спасатели и медики, передает Пятый канал.