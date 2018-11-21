Спасатели в Магнитогорске рассказали о произошедшем чуде

Под завалами обрушившегося дома в Магнитогорске нашли живым 11-месячного ребенка. Его мать также оказалась жива: она приехала в больницу и подтвердила личность мальчика.

«Это просто чудо... Наши пожарные нашли, его везут в местную больницу, надеемся, что все с ним будет хорошо», – рассказали РИА «Новости» в пресс-центре областного ГУ МЧС.

По данным спасателей, младенца спасло то, что он находился в кроватке и был тепло укутан.

Пресс-служба губернатора Челябинской области подтвердила спасение девочки возрастом до года.

«Девочку обнаружили по плачу в ходе поисковых работ. Голос услышал один из спасателей, и моментально была организована масштабная операция, в которой были задействованы десятки специалистов МЧС», – сообщили в пресс-центре.

Между тем в Минздраве сообщили, что найденный ребенок (мальчик) в тяжелом состоянии, у него серьезные обморожения и закрытая черепно-мозговая травма

«Доставили в детскую городскую больницу №3. Медики проводят осмотр в условиях реанимационного отделения. Состояние ребенка оценивается врачами как тяжелое», – отметили в ведомстве.

Мать найденного под завалами младенца оказалась жива и немедленно приехала к нему в больницу, рассказали в МЧС.

«Это Иван Фокин из квартиры №325. Сейчас он в тяжелом состоянии», – рассказал представитель спасательного ведомства.

Напомним, накануне около 4.00 в Магнитогорске по адресу проспект Карла Маркса, дом 164 в одном из жилых домов произошел взрыв бытового газа. Произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. В зоне обрушения проживали 120 человек. Глава Минздрава Вероника Скворцова накануне днем заявила об уменьшающихся шансах найти живых под завалами.

По последним данным, погибли восемь человек, пятеро находятся в больницах.