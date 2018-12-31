Скворцова заявила об уменьшающихся шансах найти живых под завалами в Магнитогорске

Шансы найти выживших под завалами после взрыва бытового газа в доме в Магнитогорске уменьшаются со временем, заявила глава Минздрава России Вероника Скворцова в эфире телеканала «Россия 24».

Скворцова заявила, что «шансы (найти выживших), конечно, уменьшаются со временем», и добавила, что «бывают разные истории, удивительные», передает РИА «Новости».

Она сообщила также, что в понедельник был прооперирован «самый тяжелый больной», в данный момент он «находится в реанимационном отделении». У пострадавшего «очень тяжелая травма, комбинированный перелом ребер, открытый пневмоторокс, эмфизема подкожная».

Тем временем судьба 38 человек остается неизвестной после ЧП, передает ТАСС слова мэра Магнитогорска Сергея Бердникова.

«Это относительно прописанных, кто по факту там находился – это трудно сказать. Мы сейчас занимаемся уточнением», – добавил он.

31 декабря в одном из жилых домов Магнитогорска произошел взрыв бытового газа; сообщалось о четырех погибших. Премьер-министр России Дмитрий Медведев пообещал, что правительство «окажет всю необходимую помощь» пострадавшим.

Тем временем украинские СМИ начали распространять фейки о данном инциденте.