Украинские СМИ начали распространять фейки о взрыве в Магнитогорске

Украинские СМИ начали распространять ложную информацию о взрыве бытового газа в Магнитогорске; в частности, приводится информация о множестве погибших.

Украинское издание «Обозреватель» пишет, что магнитогорские медики якобы заявили, что «не ждут поступления живых после взрыва»; также инцидент сравнивается с трагедией в Кемерово.

В свою очередь издание «Апостроф» со ссылкой на якобы очевидца пишет, что под завалами «вряд ли кто остался живой».

Также Telegram-канал «ЧС / Честно сказать / Фактчекинг» сообщает, что в Сети «о взрыве бытового газа в Магнитогорске пытаются протолкнуть версию, что там (на месте инцидента – прим. ВЗГЛЯД) была машина в арке, которая взорвалась».

При этом, как подчеркивают авторы канала, если обратиться к интернет-источникам и картам, то можно увидеть, «что арка находится левее обрушившегося подъезда, она целая и без повреждений», потому «версия про теракт теперь выглядит неубедительно».

Отмечается, что основной источник слухов про теракт – украинские страницы в соцсетях, «оторые репостят любые фейки про гибель людей в России».

Напомним, в марте, когда произошел пожар в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово, в соцсетях и анонимных Telegram-каналах и WhatsApp-чатах в течение некоторого времени распространялись сообщения о «сотнях погибших», которыми якобы были заполнены медучреждения.

После СМИ составили список популярных блогеров, сеявших панику и использовавших трагедию для увеличения числа своих подписчиков

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о главных «фальшивых новостях» 2018 года.

Напомним, 31 декабря в одном из жилых домов Магнитогорска произошел взрыв бытового газ; сообщалось о четырех погибших. Жителей многоэтажки также предупредили о возможности новых обрушений. В Сети появилось видео момента взрыва.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что правительство «окажет всю необходимую помощь» пострадавшим.