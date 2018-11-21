Какими были главные «фальшивые новости» 2018 года

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30 декабря, воскресенье  |  Последнее обновление — 13:28  |  vz.ru
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Как поведут себя нефть и рубль в новом году

Новый год уготовил разное будущее для нефти и рубля Фото: Valery Lukyanov/Russian Look/
Global Look Press
Главным героем уходящего года можно смело назвать нефть. Первые девять месяцев она выполняла для России роль положительного героя, пополняя бюджет и карманы экспортеров, но потом превратилась в отрицательного персонажа. Рубль долго не обращал внимания на это, что само по себе необычно. Однако к концу года сдался. Сможет ли нефть встать на выгодный для России путь и сдержать девальвацию российской валюты? Подробности...
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Между «крымским забором» и «стеной Яценюка» есть большие отличия

За безопасностью крымского рубежа теперь будут следить не только пограничники, но и система датчиковФото: Александр Полегенько/РИА Новости
Крымское управление ФСБ приготовило новогодний «подарок» для соседей. В пятницу стало известно о завершении строительства 60-километровой линии заграждений на перешейке, соединяющем полуостров Крым с материком. В отличие от громко распиаренной Киевом «стены Яценюка», перекопский «забор» с датчиками и колючей проволокой абсолютно реален. От кого в первую очередь ограждают Крым и надолго ли? Подробности...
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Какие выводы необходимо сделать из главного провала ГРУ в 2018 году

Российская военная разведка оказалась в 2018 году в центре сразу нескольких скандаловФото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Одна из самых тайных и загадочных организаций России – Главное разведуправление Минобороны – весь уходящий год была предметом самого пристального внимания. Многие считают, что 2018-й стал одним из самых неудачных за всю историю российской военной разведки. Так ли это на самом деле и какие реформы требуются ГРУ сегодня? Подробности...
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Зачем германской армии понадобились иностранцы

Этот немецкий военнослужащий не слишком напоминает классического немца. Возможно, он, так сказать, лишь первая ласточкаФото: Hazir Reka/Reuters
Германия обсуждает революционную для страны идею – дать иностранцам разрешение служить в бундесвере. В связи с чем возникла такая идея, какое отношение к этому имеет антироссийская истерия на Западе и помогут ли военные гастарбайтеры увеличить немецкую военную мощь? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Плохой год для глобальной элиты

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Западные элиты, вместо того, чтобы попытаться решить возникшие проблемы – сосредоточились на поиске виновных. Таковыми оказались «невозможный Трамп», «поднявший голову национализм» и, разумеется, Россия. Подробности...

Новый лозунг глобальных манипуляторов

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Посмотреть, прочесть, а тем более запомнить нынешний человек, все больше глупеющий, способен немного. Он даже начинает испытывать отвращение к информации. Оставляет смартфон дома, уезжает в лес, удаляет страницы в социальных сетях. Подробности...
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Отмена знака «Шипы» открывает новую эпоху

Олег Макаренко, бизнесмен, блогер, журналист
В лихие ельцинские годы жить было легко, как под сильной дозой обезболивающего, ибо строгость законов компенсировалась необязательностью их исполнения. Ни водителей, ни предпринимателей не волновал бардак в законодательстве. Подробности...
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    Чем уникален ракетный комплекс «Авангард»

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    Как Путин исполняет желания детей

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    Главные победы России в 2018 году

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      Мировые столицы украсились елками

      Мировые столицы нарядились к Новому году. Крупнейшие города хвастаются своими центральными елками – самыми высокими, яркими и необычными. Например, новогодний символ Минска (на фото) практически целиком состоит из огней
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      Путин выполнил пять детских желаний

      Путин исполнил мечту 10-летнего Коли, страдающего от тяжелого заболевания, пригласив мальчика в Кремль. О своей мечте поздороваться с Путиным Коля рассказал на проекте «Мечтай со мной», в рамках которого добровольцы помогают исполнять желания тяжелобольных детей
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      Минобороны представило собственный календарь на 2019 год, обыграв в нем мемы и стереотипы о российских ВС. Каждое изображение сопровождается ироничным слоганом. Блогеры пришли от этой затеи в восторг, а также оценили девушек в форме
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          Английские слова fake news стали одним из главных слов уходящего года   30 декабря 2018, 12:57
          Фото: Richard B. Levine/Imago/ТАСС
          Текст: Антон Крылов

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          Газетные утки существуют столько, сколько существуют газеты. Слово «утка» в последние годы сменилось английским словом «фейк» (fake – подделка, фальшивка), а социальные сети позволили фейкам распространяться быстрее и охватывать значительно большую аудиторию, чем газеты и даже телевидение. Вспомним наиболее запомнившиеся фейки уходящего года.

          Жил грешно и ожил смешно

          Главным фейком в русскоязычном информационном пространстве, пожалуй, следует назвать фальшивое «убийство» Аркадия Бабченко. Не из-за фигуры самого Аркадия – он был жалким и неприятным попрошайкой до «смерти» и остался таким же после «воскрешения». На первое место этот фейк ставит роль украинского государства в организации фальшивки.

          Украину давно называют failed state – то есть несостоявшимся, провалившимся государством. Став соучастником фальшивого «убийства Бабченко», Украина показала себя как fake state – поддельное государство. Любое заявление украинских властей после 29 мая 2018 года требует подтверждения из альтернативных источников.

          Украинское государство и бывший журналист просто созданы друг для друга – Бабченко был (и остается) настолько нелепой и ни на что не влияющей фигурой, что совершенно непонятно, кому и зачем могло потребоваться его убивать. Но, как выяснилось, для операции СБУ по задержанию очередных (тоже фейковых) «российских агентов» сгодится и он.

          Хотя, конечно, некоторую зависть к Бабченко испытывать можно. Почитать собственные некрологи, а потом посмеяться над ними – это, наверное, очень интересное ощущение. И теперь, когда погибают или умирают действительно хорошие люди, в «Фейсбуке» не редкость комментарии «Пусть это будет спецоперация СБУ!».

          Увы, нет. Хороших людей хоронят регулярно, Бабченко, по всем приметам, будет жить долго.

          Сотни трупов, власти скрывают

          Не обошелся без участия Украины (вроде бы не на государственном уровне, но гарантировать сложно) и второй по значимости фейк – активно разгонявшаяся по социальным сетям после трагедии в Кемерово фальшивка о «сотнях погибших», которых якобы вывезли из сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня».

          Украинский пранкер по имени Евгений Вольнов от имени сотрудника МЧС обзванивал морги, требуя предоставить места для 300 трупов, а также родственников и друзей погибших, сообщая им про сотни жертв. В результате в городе чуть было не начались массовые беспорядки, «выборные от народа» ездили по моргам и проверяли реальное число жертв, хотя люди были настолько взвинчены, что не верили даже своим представителям.

          Собственно, этот пример ярко характеризует принципиальную разницу между российскими пранкерами, которые дозваниваются с дурацкими вопросами до иностранных политиков, и кощунственными «розыгрышами» их украинских коллег.

          Именно из-за этих фейков, хотя точнее будет назвать их информационными атаками, возникли законодательные инициативы об уголовном наказании за распространение заведомо ложной информации в интернете. Хотя в данном случае авторы фальшивок находятся на Украине и наказать их будет проблематично. Пожалуй, самым действенным лекарством против распространения подобных фейков будет не уголовное наказание, а интернет-просвещение, чтобы люди умели отличать информацию из проверенных источников от заведомых фальшивок.

          Солсберецкий шпиль

          История с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери – яркий пример того, что происходит, когда игры спецслужб широко освещаются в СМИ. В результате создается несколько версий реальности, причем у 99,9% читателей нет знаний относительно происходящего – только вера.

          Кто-то верит в британскую версию. Согласно которой кадровые работники ГРУ Петров и Боширов (они же Чепига и Мишкин) прилетели прямым рейсом из Москвы, сняли номер с одной кроватью на двоих в Лондоне, съездили в Солсбери, где намазали ядом «Новичок» ручку двери дома Сергея Скрипаля, а флакон, которым можно отравить несколько тысяч человек, выбросили в Эймсбери, где его подобрал наркоман Чарльз Роули и подарил своей сожительнице Дон Стерджес, которая в результате скончалась.

          Кто-то верит в версию самих Петрова и Боширова: обычные коммерсанты, которые решили посмотреть на солсберецкий шпиль, никакого Скрипаля они не знают и в ГРУ не работают.

          Кто-то не верит вообще никому – слишком уж много натяжек в обеих «базовых» версиях.

          Ведет ли российская разведка работу в Британии? Да, разумеется, ведет, как и британская в России.

          Могли ли российские разведчики отравить Скрипаля? Да, разумеется, могли, как и любого другого человека в Британии, за исключением разве что Ее Величества. Вот только зачем делать это в разгар кампании по выборам президента России?

          Выгодно ли Британии или спецслужбам другой страны, например Украины, устроить провокацию в разгар выборов президента России? Да, разумеется, выгодно, но опять-таки удивляет выбор и места, и цели атаки – в Британии живет много других куда более «аппетитных» кандидатов на роль «сакральной жертвы», нежели Сергей Скрипаль.

          Есть приписываемая разным историческим деятелям фраза «Никогда не приписывай злонамеренности то, что вполне объясняется некомпетентностью». 

          Скорее всего, в случае со Скрипалями речь идет о спланированной кем-то в спецслужбах операции, о последствиях которой автор не подумал в силу некомпетентности. Но после того, как прозвучали обвинения в адрес России, отступать уже было нельзя ни одной из сторон.

          В итоге отношения России с Британией перешли еще на один уровень ниже, плюс родилось множество мемов, связанных с интервью Петрова и Боширова.

          Жалко во всей этой истории только невинные жертвы: Дон Стерджес и кота Скрипалей.

          Международная панорама

          Людям, которые по работе постоянно читают новости, очень странно видеть, когда другие люди, заходящие в интернет лишь на досуге, всерьез относятся к новостям, которые производят шуточные сайты, такие как «Панорама» или «Интерсакс». Но бывает и на старуху проруха – сообщению «Панорамы» о том, что главный клеветник отечественного спорта Георгий Родченков попытался покончить с собой, поверил редактор государственного информагентства, после чего эта информация широко разошлась по Рунету.

          Но гораздо хуже пришлось немецкому журналу «Шпигель». Под закат года выяснилось, что их «золотое перо», автор головокружительных репортажей и лауреат многих наград Клаас Релотиус выдумывал многие принципиальные детали своих текстов из головы. Он не разговаривал с героями своих репортажей, а некоторых из них в принципе не существует – это плод фантазии Релотиуса, назвать которого «журналистом» после этого нельзя. 

          Куда смотрела служба проверки одного из самых известных мировых изданий – неизвестно.

          ***

          Получается, что в XXI веке, когда любое событие, происходящее в любой точке земного шара, можно увидеть в прямом эфире, мы не так уж далеко ушли от наших предков. Тех самых, что слушали байки путешественников о людях с псиными головами и антиподах, которые ходят на головах.

          Новые технические возможности человечества одинаково помогают как распространять правду, так и тиражировать ложь.

          Стопроцентно застраховаться от того, чтобы стать жертвой фальшивых новостей, невозможно. Но снизить риск очень просто.

          Не верить непроверенным источникам.

          Не репостить в соцсетях сообщения неясного происхождения.

          Не спешить верить вообще любой шокирующей и странной информации.

          Всю правду все равно не знает и никогда не узнает никто, кроме Бога.


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