Подделывавшего статьи журналиста Spiegel заподозрили в мошенничестве на сирийских детях

Немецкий журналист Der Spiegel Клаас Релотиус, который ранее признался в подделке статей, мог заниматься мошенничеством, сообщают СМИ.

По данным Би-би-си, журнал Der Spiegel намерен возбудить против него уголовное дело, так как он мог присвоить средства, которые его читатели жертвовали в помощь сирийским сиротам, передает «Интерфакс».

Он просил с личной почты жертвовать деньги в помощь сирийскими детям, которые оказались в Турции, и прикладывал к сообщениям свой личный банковский счет. Обращение связано с материалом о двух сирийских детях, которые жили на улице в Турции, однако большую часть материала репортер выдумал.

Ранее Релоциус признался, что в течение семи лет искажал факты и выдумал истории для своих статей.