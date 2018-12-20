Журналист немецкого издания признался в подделке статей

Репортер известного немецкого журнала Spiegel Клаас Релоциус признался, что в течение семи лет искажал факты и выдумал истории для своих статей.

Подозрения в недобросовестности Релоциуса появились у его коллеги Хуана Морено после того, как была опубликована их совместная статья «Граница охотника», передает РИА «Новости».

Тогда Морено решил сообщить о своих опасениях руководству издания.

Выяснилось, что Релоциус выдумывал целые отрывки текстов – не только в статье «Граница охотника», где речь шла о патрулировании границы Мексики и США, но и во многих других.

Так, в 2011 году он написал около 60 статей, которые были опубликованы в Spiegel. По словам репортера, признавшего свою вину, как минимум 14 материалов в той или иной мере сфабрикованы.

Журналист неоднократно получал награды. Например, он становился журналистом года по версии CNN и входил в рейтинг Forbes.

Теперь руководство Spiegel намерено создать специальную комиссию, которая изучит статьи Релоциуса на предмет фальсификации фактов.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о сети британских «интернет-эльфов», так называемых борцов с российской пропагандой, которые вмешиваются во внутренние дела других стран через травлю в Сети и поддержку «независимых расследований», публикуемых в СМИ.

До этого браузер Apple уличили в популяризации фейковых новостей и конспирологических теорий.