Браузер Apple уличили в популяризации фейков и конспирологических теорий

Один из самых популярных браузеров в Сети, Safari, рекомендует пользователям фейковые новости и конспирологические материалы, пишут СМИ.

Safari, разработанный компанией Apple, предлагает пользователям конспирологические теории, шокирующие видео и фейковую информацию с помощью сервиса Siri Suggested, сообщает BuzzFeed.

Если в Safari набрать запрос «Пиццагейт» (Pizzagate), то дополнение Siri Recommended Website предлагало пользователям ссылку на видеоролик YouTube с названием «Пиццагейт, величайший скандал всех времен!». Его снял и опубликовал Дэвид Симэн, сторонник различных конспирологических теорий.

При этом видео невозможно посмотреть в связи с тем, что канал Симэна был заблокирован на YouTube. Отметим, что слово «Пиццагейт» связано с конспирологической теорией, согласно которой политик Хиллари Клинтон и ее сторонники связаны с тайной организацией педофилов и торговцев людьми.

Журналисты провели эксперимент и стали проверять поиск в Safari через другие неоднозначные запросы. В итоге браузер автоматически предлагал пользователю ссылки с фейковыми новостями и контентом низкого качества.

При попытке найти в Safari информацию о теории QAnon, создатели которой уверяли о наличии доступа к засекреченной информации об администрации президента США Дональда Трампа, браузер показывает результаты, подтверждающие эту теорию. Вместе с тем Google Chrome, напротив, предлагает развенчивающие эту теорию статьи, не показывая ненадежные страницы в топе выдачи поисковика.

Также в Safari в числе рекомендуемых показываются материалы о том, что белые умнее черных, Холокост на самом деле выдуман, а вакцины вредны для здоровья людей.

Safari – веб-браузер, разработанный корпорацией Apple и входящий в состав macOS и iOS. По состоянию на июль 2017 года, занимает второе место по числу пользователей (рыночная доля – 14,41%). В России браузер не столь популярен: по состоянию на июль 2017 года он занимал четвертую позицию c 8,68% пользователей.