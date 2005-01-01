Почему фейки победят журналистику

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26 сентября, среда  |  Последнее обновление — 21:18  |  vz.ru
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Что угрожает финансовой системе России

Задолженность россиян растет в разы быстрее уровня зарплат Фото: Александр Николаев/Интерпресс/ТАСС
Пять рисков для отечественного банковского сектора насчитали в рейтинговом агентстве Fitch. Это не только возможность нового обвала нефтяных цен или введения санкций против госбанков со стороны США. Одна из главных проблем в том, что реальные доходы населения не поспевают за кредитными амбициями россиян. Какова вероятность реализации этих рисков и что ждет нас при самом плохом варианте развития событий? Подробности...
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Что изменит С-300 в небе Сирии

Присутствие российских военных в расчетах сирийских ПВО вполне возможноФото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Израиль продолжит боевые операции в Сирии, пообещал премьер еврейского государства Нетаньяху. Да, в Тель-Авиве делают оговорку – атаковать будут иранцев, а с Россией усилится координация. Но где гарантия, что комплексы С-300, переданные для защиты Сирии, не станут целью ударов? И не окажутся ли под прицелом израильских истребителей российские офицеры, прикомандированные к расчетам ПВО? Подробности...
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Командир «Союза Т-10»: Через четыре секунды мы попросту бы сгорели

Владимир Титов и Геннадий Стрекалов перед посадкой на корабль, который через несколько минут взорветсяФото: Телестудия Роскосмоса/YouTube
Ровно тридцать пять лет назад, 26 сентября 1983 года, летчики-космонавты СССР Владимир Титов и Геннадий Стрекалов стали невольными испытателями САС – системы аварийного спасения. Взрыв на стартовой площадке ракеты-носителя «Союз-У» едва не сжег заживо экипаж корабля «Союз Т-10». Но главными действующими лицами этой истории стали не только они. Подробности...
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К чему приведет блокировка Ираном Ормузского пролива

Эксперты предупреждают, что Иран способен перекрыть Ормузский пролив в считаные часыФото: Hamed Jafarnejad/Fars News/Reuters
Иран в ответ на санкции США вновь угрожает перекрыть Ормузский пролив, заблокировав нефтяные поставки из стран Персидского залива. США заявляют, что пролив не принадлежит лишь исламской республике, и обещают «иранскому режиму» не допустить такого сценария. Насколько реальны угрозы Тегерана и чем чревата блокировка пролива, по которому проходит до трети мировых поставок нефти? Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Право отморозить уши даровано нам Конституцией

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Зайди маятник слишком далеко, Россия, конечно, воспрянет ото сна, но на обломках самовластья напишут слово из трех букв. И уже только потом, в качестве уточнения, наши имена с адресами и телефонами. Подробности...

Почему фейки победят журналистику

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Фейк лёгок, как вздох, быстр, как сплетня, и неуловим, как испортивший воздух пассажир в переполненном вагоне. Фейк не дымит и не пахнет, не пыхтит и не пашет, зато доступен и всепроникаем. Подробности...
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Сердцевиной новохронологического учения является отвязное фэнтези про Русь-Орду. При его конструировании идут в ход любые, даже только что объявленные фальшивкой материалы, главное, чтобы они прошли через шаловливые ручки новых исторических пророков. Подробности...
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      В США выбрали «Мисс Америка 2019»

      В США состоялся финал конкурса красоты «Мисс Америка 2019», который впервые проводился по новым правилам. Организаторы конкурса заявили, что отказываются от традиционного дефиле в купальниках, так как больше не оценивают внешность участниц и привычные стандарты красоты больше не имеют значения
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        В правительстве обсуждается идея повысить возраст продажи алкоголя с 18 до 20-21 года. Вы с этим согласны?
        • Да, нужно повысить

        • Нет, нужно оставить как есть

        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

        Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?
        • Да, полностью

        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

        • Не верю

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          Елена Кондратьева-Сальгеро

          Почему фейки победят журналистику

          Елена Кондратьева-Сальгеро
          журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
          		 26 сентября 2018, 19:15

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          Eсли скромные остатки честной журналистики бросят всё и пойдут войной на информационные фейки, кто кого заборет?

          Не напрягайтесь, здесь и без всяких quod erat demonstrandum можно с ходу заявить, что фейки победят.

          Информационный фейк лёгок, как вздох, быстр, как сплетня, и неуловим, как испортивший воздух пассажир в переполненном вагоне. Информационный фейк не дымит и не пахнет, не пыхтит и не пашет, зато всем доступен и всепроникаем, поэтому незаметно и виртуозно формирует общественное мнение, как бы пританцовывая на ходу.

          Даже если фейк поймать и прилюдно макнуть куда следует, фейк не потеряет и трети своей токсичности, потому что уже распространённая им информация останется вкраплённой в сознание зафейкованных граждан. Да и ловить в большинстве случаев никто не станет – и звону мало, и толку чуть.

          Как это делается

          Фото: Pascal Rossignol/Reuters

          Несколько дней назад одна из крупнейших французских радиостанций Franceinfo выпустила в эфир репортаж в духе «жалкие ничтожные расисты, когда же растают ваши чёрствые сердца!». Репoртаж с прискорбием оповестил слушателей о разгуле расистских настроений в стране, где два замечательных «молодых специалиста», инженера с высшим образованием и магрибским происхождением, не выдержали гнетущей атмосферы всеобщей ненависти к их национальным особенностям и решили покинуть бездушную Францию, чтобы реализовать себя в более достойной их талантов стране. 

          «Редуан и Карим – оба инженеры и хорошо зарабатывают на жизнь. Но бесконечная дискриминация и постоянное ощущение, что они не на своём месте, отбили у них желание остаться во Франции!»

          Здесь необходим громкий всхлип из толпы и закономерный вопрос: какой конкретно дискриминации с такой удручающей регулярностью подвергаются Редуан и Карим – особенно там, где они хорошо зарабатывают на жизнь в качестве инженеров?

          С уточнением, а тем паче с доказательствами дискриминации возникла некоторая напряжённость, и ведущие смогли лишь привычно напустить туману, обобщая, что речь идёт о «недоброжелательных взглядах и разных намёках расистского характера». Других пояснений не последовало. Последовало подтверждение: неприятные взгляды и гнусные намёки заставили Редуана с Каримом покинуть Францию. Они, правда, ещё не уехали, но уже собираются.

          А все те местные и французы, кто остаются, пусть знают и стыдятся: вот в какой удушающей атмосфере оголтелого расизма приходится работать молодым специалистам-инженерам магрибского происхождения, что уж тут говорить про немолодых, тем более неспециалистов…

          Этот ставший привычным лейтмотив, регулярно подкармливаемый такого рода «репортажами», влился бы в уши умело завиноваченного населения как очередная доза анальгетика и гулял бы себе по жилам, в очередной раз убеждая, что порождённые французским же «расизмом» неудобства от Карима и Редуана следует переносить стыдливо и смиренно: Карим терпел и вам велел.

          Однако нашлись дотошные охотники за справедливостью, которые решили перепроверить эти трагические обстоятельства и неожиданно накопали на редкость интeресную информацию, посетив в соцсетях аккаунты Редуана и Карима.

          При одном лишь беглом взгляде на их посты хочется воскликнуть «ой-вэй!» – и дальше не читать.

          Потому что Редуан и Карим в своих публичных записях никоим образом не подтверждают своё «инженерное» образование, зато с лихвой демонстрируют своё магрибское происхождение и свою очевидную принадлежность идеям радикального ислама.

          Там и записи о посещении конференций одного из самых ярых идеологов исламизма Тарика Рамадана, и грубые оскорбления французского президента, и откpовенно гомофобские высказывания, и особенно похабные проклятия в адрес Израиля, и угрозы нежелающим носить паранджу, и сравнения журнала «Шарли Эбдо» с книгой «Майн Кампф» небезызвестного автора, и много всего другого в том же инженерно-магрибском духе.

          Иными словами, речь идёт о сознательно смонтированном информационном фейке, поданном в большой эфир одной из ведущих радиостанций. Реальная информация кардинально противоположна заброшенной в толпу: Карим и Редуан отнюдь не собираются покидать страну, ровно наоборот – все свои «инженерные» силы кладут на укрепление в ней основ фундаментального ислама, проповедуемого одиозным Тариком Рамаданом, «исламологом» с двойным дном.

          Интересно, что русская «Википедия» ограничивается упоминанием «показательной» стороны этого продвигающего исламизм деятеля, внука создателя организации «Исламские братья» («настаивает на сближении мусульман, проживающих в Европе, с европейской культурой. Противник деления мира на западный и мусульманский»), тогда как все франкоязычные источники открыто уточняют его давно и публично разоблачённую суть как «адепта двойного дискурса, проповедущего на публику так называемый умеренный ислам, а в закрытых проповедях транслирующего ислам фундаментальный».

          То есть информационный фейк запускается крупнейшим французским радио в целях очередной виктимизации тех, кого нельзя называть, и для очередного завиновачивания тех, кого так безнаказанно и беспардонно, простите, обвирают.

          Что всего важнее и страшнее: опубликованное в солидной консервативного толка газете разоблачение мгновенно теряется в пучине других важных событий и не находит отклика. Как и следовало ожидать. Не обсуждать же на самом первом канале национального телевидения такую бессовестную «враку» про Карима и Редуана с постыдным участием солидного радио. А значит, узнают о ней исключительно те, кто сам найдёт и прочтёт.

          А те, кто уже слышал звон изначального репортажа, да не знает, откуда он, так и понесут в массы очередную «виноватку», предназначенную для чёткого разграничения «хороших» и «плохих» по ныне действующему политкорректному прейскуранту.

          Теперь представьте, сколько подобного рода инфофейков можно для дела пускать в обиход чуть не ежедневно. И где взять уверенность, что на каждый из них найдётся дотошный профессионал, который возьмётся перепроверить и перепроветрить такую информацию в центральной прессе.

          Это и есть одна из простейших современных технологий для создания «общественного мнения», действующая быстро и эффективно, как сплетня или анонимно выпущенный в переполненном вагоне газ.

          Вообще, любую информацию лучше всего не заглатывать автоматически, но вдыхать с респиратором. Потому что если скромные остатки честной журналистики бросят всё и пойдут бесперебойно атакoвать информационные фейки, ни на что другое времени у них просто не останется.


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