Почему фейки победят журналистику

Eсли скромные остатки честной журналистики бросят всё и пойдут войной на информационные фейки, кто кого заборет?

Не напрягайтесь, здесь и без всяких quod erat demonstrandum можно с ходу заявить, что фейки победят.

Информационный фейк лёгок, как вздох, быстр, как сплетня, и неуловим, как испортивший воздух пассажир в переполненном вагоне. Информационный фейк не дымит и не пахнет, не пыхтит и не пашет, зато всем доступен и всепроникаем, поэтому незаметно и виртуозно формирует общественное мнение, как бы пританцовывая на ходу.

Даже если фейк поймать и прилюдно макнуть куда следует, фейк не потеряет и трети своей токсичности, потому что уже распространённая им информация останется вкраплённой в сознание зафейкованных граждан. Да и ловить в большинстве случаев никто не станет – и звону мало, и толку чуть.

Как это делается

Несколько дней назад одна из крупнейших французских радиостанций Franceinfo выпустила в эфир репортаж в духе «жалкие ничтожные расисты, когда же растают ваши чёрствые сердца!». Репoртаж с прискорбием оповестил слушателей о разгуле расистских настроений в стране, где два замечательных «молодых специалиста», инженера с высшим образованием и магрибским происхождением, не выдержали гнетущей атмосферы всеобщей ненависти к их национальным особенностям и решили покинуть бездушную Францию, чтобы реализовать себя в более достойной их талантов стране.

«Редуан и Карим – оба инженеры и хорошо зарабатывают на жизнь. Но бесконечная дискриминация и постоянное ощущение, что они не на своём месте, отбили у них желание остаться во Франции!»

Здесь необходим громкий всхлип из толпы и закономерный вопрос: какой конкретно дискриминации с такой удручающей регулярностью подвергаются Редуан и Карим – особенно там, где они хорошо зарабатывают на жизнь в качестве инженеров?

С уточнением, а тем паче с доказательствами дискриминации возникла некоторая напряжённость, и ведущие смогли лишь привычно напустить туману, обобщая, что речь идёт о «недоброжелательных взглядах и разных намёках расистского характера». Других пояснений не последовало. Последовало подтверждение: неприятные взгляды и гнусные намёки заставили Редуана с Каримом покинуть Францию. Они, правда, ещё не уехали, но уже собираются.

А все те местные и французы, кто остаются, пусть знают и стыдятся: вот в какой удушающей атмосфере оголтелого расизма приходится работать молодым специалистам-инженерам магрибского происхождения, что уж тут говорить про немолодых, тем более неспециалистов…

Этот ставший привычным лейтмотив, регулярно подкармливаемый такого рода «репортажами», влился бы в уши умело завиноваченного населения как очередная доза анальгетика и гулял бы себе по жилам, в очередной раз убеждая, что порождённые французским же «расизмом» неудобства от Карима и Редуана следует переносить стыдливо и смиренно: Карим терпел и вам велел.

Однако нашлись дотошные охотники за справедливостью, которые решили перепроверить эти трагические обстоятельства и неожиданно накопали на редкость интeресную информацию, посетив в соцсетях аккаунты Редуана и Карима.

При одном лишь беглом взгляде на их посты хочется воскликнуть «ой-вэй!» – и дальше не читать.

Потому что Редуан и Карим в своих публичных записях никоим образом не подтверждают своё «инженерное» образование, зато с лихвой демонстрируют своё магрибское происхождение и свою очевидную принадлежность идеям радикального ислама.

Там и записи о посещении конференций одного из самых ярых идеологов исламизма Тарика Рамадана, и грубые оскорбления французского президента, и откpовенно гомофобские высказывания, и особенно похабные проклятия в адрес Израиля, и угрозы нежелающим носить паранджу, и сравнения журнала «Шарли Эбдо» с книгой «Майн Кампф» небезызвестного автора, и много всего другого в том же инженерно-магрибском духе.

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Иными словами, речь идёт о сознательно смонтированном информационном фейке, поданном в большой эфир одной из ведущих радиостанций. Реальная информация кардинально противоположна заброшенной в толпу: Карим и Редуан отнюдь не собираются покидать страну, ровно наоборот – все свои «инженерные» силы кладут на укрепление в ней основ фундаментального ислама, проповедуемого одиозным Тариком Рамаданом, «исламологом» с двойным дном.

Интересно, что русская «Википедия» ограничивается упоминанием «показательной» стороны этого продвигающего исламизм деятеля, внука создателя организации «Исламские братья» («настаивает на сближении мусульман, проживающих в Европе, с европейской культурой. Противник деления мира на западный и мусульманский»), тогда как все франкоязычные источники открыто уточняют его давно и публично разоблачённую суть как «адепта двойного дискурса, проповедущего на публику так называемый умеренный ислам, а в закрытых проповедях транслирующего ислам фундаментальный».

То есть информационный фейк запускается крупнейшим французским радио в целях очередной виктимизации тех, кого нельзя называть, и для очередного завиновачивания тех, кого так безнаказанно и беспардонно, простите, обвирают.

Что всего важнее и страшнее: опубликованное в солидной консервативного толка газете разоблачение мгновенно теряется в пучине других важных событий и не находит отклика. Как и следовало ожидать. Не обсуждать же на самом первом канале национального телевидения такую бессовестную «враку» про Карима и Редуана с постыдным участием солидного радио. А значит, узнают о ней исключительно те, кто сам найдёт и прочтёт.

А те, кто уже слышал звон изначального репортажа, да не знает, откуда он, так и понесут в массы очередную «виноватку», предназначенную для чёткого разграничения «хороших» и «плохих» по ныне действующему политкорректному прейскуранту.

Теперь представьте, сколько подобного рода инфофейков можно для дела пускать в обиход чуть не ежедневно. И где взять уверенность, что на каждый из них найдётся дотошный профессионал, который возьмётся перепроверить и перепроветрить такую информацию в центральной прессе.

Это и есть одна из простейших современных технологий для создания «общественного мнения», действующая быстро и эффективно, как сплетня или анонимно выпущенный в переполненном вагоне газ.

Вообще, любую информацию лучше всего не заглатывать автоматически, но вдыхать с респиратором. Потому что если скромные остатки честной журналистики бросят всё и пойдут бесперебойно атакoвать информационные фейки, ни на что другое времени у них просто не останется.