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13 мая, воскресенье  |  Последнее обновление — 17:38  |  vz.ru
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Российский бюджет ждут колоссальные сверхдоходы

Впервые за семь лет российский бюджет будет профицитнымФото: Valery Lukyanov/Russian Look/Global Look Press
В ближайшие полтора года на рынке нефти произойдут кардинальные изменения. Если верить американским аналитикам, заоблачная цена в 100 долларов за баррель вернется. Для России это действительно очень хороший прогноз – страна получит колоссальные деньги, не приходившие в бюджет вот уже много лет. Подробности...
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Как С-300 дают России возможность влиять на Израиль

Россия пока что лишь демонстрировала намерения поставить С-300 СирииФото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Еще несколько дней назад Москва публично заявляла о готовности поставить в Сирию комплексы С-300. Однако сразу после визита в Россию премьера Израиля позиция руководства РФ была скорректирована. Значит ли это, что Москва и Тель-Авив достигли определенной сделки по этому поводу, и если да, то какой именно? Подробности...
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Российские «Медведи» напугали американцев

Американские истребители 40 минут сопровождали грозных российских «Медведей» Фото: РИА Новости
Американские истребители F-22 перехватили российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС, которые в США называют «Медведями». Инцидент произошел в нейтральной зоне недалеко от Аляски. В США усмотрели в действиях России запугивание и «напрасное сжигание топлива». Ранее подобные инциденты происходили неоднократно. Почему эта практика не прекращается и с чем связана столь эмоциональная реакция американцев? Подробности...
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Франции указали на причины «чеченского» теракта в Париже

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство», заявив, что нападение совершил один из ее «солдат»Фото: Reuters
Франция снова оказалась под ударом исламистов – в Париже совершен теракт. 21-летний гражданин республики с чеченскими корнями Хамзат Азимов с криками «Аллах акбар» напал на прохожих с ножом и был застрелен полицейскими. Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что формирование личности, взглядов и убеждений Азимова происходило во французском обществе, и потому вся ответственность за теракт ложится на власти Франции. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Вместе с проукраинскими инфузориями на Самойловой оттопталась и часть россиян

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Что будет, если оставить пенсионный возраст как есть?

Антон Крылов, журналист
Самый эффективный вариант повышения рождаемости в России – полностью отменить пенсии и возложить обязанность по содержанию пожилых людей на их детей. Тогда все бы рожали 4-5 детей, чтобы в старости ни в чем не нуждаться. Подробности...
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День Победы пережил роковую черту

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Те, кто в этот день выходит на улицу, замечают: если совсем недавно главными действующими лицами праздника были старики, то теперь это дети. Правнуки с портретами прадедов. О чём это говорит? Подробности...
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          Франции указали на причины «чеченского» теракта в Париже

          Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство», заявив, что нападение совершил один из ее «солдат»   13 мая 2018, 16:02
          Фото: Reuters
          Текст: Виктория Федотова

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          Франция снова оказалась под ударом исламистов – в Париже совершен теракт. 21-летний гражданин республики с чеченскими корнями Хамзат Азимов с криками «Аллах акбар» напал на прохожих с ножом и был застрелен полицейскими. Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что формирование личности, взглядов и убеждений Азимова происходило во французском обществе, и потому вся ответственность за теракт ложится на власти Франции.

          Выходец из Чечни 1997 года рождения Хамзат Азимов с криками «Аллах акбар» напал с ножом на прохожих во втором округе Парижа, на улице Монсиньи. Мужчина пытался прорваться в несколько ресторанов и баров, однако люди заперли двери, не пустив его внутрь. Инцидент произошел в 21.30 по местному времени (22.30 мск), один человек погиб, четверо ранены, двое из них находятся в критическом состоянии, сообщает радиостанция Europe 1. Известно, что несколько человек обратились за помощью к психологам.

          Полицейские пытались задержать Азимова при помощи электрошокеров, однако им это не удалось. После этого стражи порядка застрелили подозреваемого. Расследованием занялось антитеррористическое подразделение прокуратуры. Расследование ведется по статьям «Убийство», «Покушение на убийство носителей государственной власти» и «Действия, связанные с террористическим умыслом».

          Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*», заявив, что нападение совершил один из ее «солдат».

          В момент нападения у Азимова не было документов, специалисты смогли установить его личность с помощью отпечатков пальцев. Известно также, что преступник оказался выходцем из Чечни. Хамзат Азимов получил гражданство Франции в 2010 году, сообщил официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво.

          Российская сторона уже отреагировала на произошедшее.

          Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что тот факт, что Хамзат Азимов встал на путь преступности, полностью ложится на власти Франции.

          «В Чечне он только родился, а взросление, формирование его личности, его взглядов и убеждений происходило во французском обществе. Западные страны создали тепличные условия всем, кто враждебно настроен по отношению к России в целом и к Чечне в частности, спецслужбы готовят их к действиям в зоне вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке, пополняют ими ряды иблисского государства. Возможно, некоторые из подшефных выходят из-под контроля и совершают подобные преступления»,

          – написал Кадыров в своем telegram-канале.

          Кадыров подчеркнул, что если бы Азимов провел детство и юношеские годы в Чечне, его судьба сложилась бы иначе. Но раз в Европе родителей лишают права заниматься воспитанием детей, делать им замечания, регулировать правила поведения, власти всю ответственность за будущее детей берут на себя.

          Известно, что сотрудники ФСБ проверяют всех однофамильцев Азимова в Чечне, пишет Mash. Кроме того, министр Чеченской Республики по национальной политике Джамбулат Умаров заявил, что Европа проявляет двойные стандарты, обращая внимание на допросы родственников террористов в Чечне, но считая нормальным арест родителей напавшего на людей чеченца в Париже.

          Напавший на людей в Париже был знаком спецслужбам с 2016 года и представлял угрозу госбезопасности из-за поддержки радикальных исламистов, отмечает радиостанция. Родители предполагаемого террориста задержаны.

          Свои соболезнования родным пострадавших принес глава МВД Франции Жерар Колон.

          «Я приветствую хладнокровие и отзывчивость полицейских, которые нейтрализовали нападавшего. Я всеми мыслями с жертвами этого отвратительного акта», – подчеркнул он в Twitter. Позже он отметил, что уровень подготовки теракта был примитивным и подобного рода теракты могут произойти в любой части страны, так как террористическая угроза во Франции остается на «высоком уровне и является повсеместной», сообщает ТАСС.

          Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования семье погибшего прохожего и пострадавшим при нападении. Он написал в Twitter, что «Франция вновь платит кровью, но ни пяди не уступает врагам свободы».

          Европа под ударом

          Самым масштабным нападением террористов ИГ* во Франции считается серия терактов в ноябре 2015 года. Жертвами нападения стали 130 человек, которые находились в концертном зале «Батаклан» (Bataclan). Тогда исламисты заявили, что это месть французам за бомбардировки в Сирии.

          Еще одна громкая атака произошла в Ницце в июле 2016 года. Находясь за рулем грузовика, террорист протаранил толпу людей, вышедших на городские гуляния в честь Дня взятия Бастилии.

          В сентябре того же года две женщины-исламистки напали на полицейского во Франции у Собора Парижской Богоматери, они планировали совершить теракт, но были задержаны.

          В марте прошлого года в Орли 39-летний гражданин Франции Зиед Бен Бельгасем совершил нападение на военнослужащую в местном аэропорту и, угрожая дробовиком, вырвал у нее штурмовую винтовку. Находившиеся рядом другие солдаты застрелили нападавшего. По словам этих солдат, Бельгасем кричал: «Я здесь, чтобы умереть за Аллаха».

          С 2014 года география террористических атак на Европу значительно расширилась. Если с 2001 по 2009 год в ЕС было зарегистрировано лишь 7 нападений, то с 2014 года их было более 35. Пострадали не только Франция, Германия и Бельгия (чаще всего террористы выбирают эти страны для атак), но и Дания, Австрия, Италия, Норвегия, Швеция, Финляндия и другие. Часто террористы являются выходцами из стран СНГ (Таджикистана, Узбекистана, Киргизии), но и чеченские радикальные исламисты неоднократно оказывались в поле зрения силовых ведомств Евросоюза.

          Например, в январе 2015 года в СМИ появилась информация, что на юге Франции задержаны пять граждан России из Чечни в возрасте от 24 до 37 лет. Все подозревались в подготовке теракта. Четверо из них были задержаны в Сен-Жан-де-Веда, один – в Безье, пишет РБК.

          Крупная диаспора чеченцев (55 тыс. человек) живет в Австрии. Там в феврале 2017 года два десятка мигрантов из Чечни были задержаны. Полицейские изъяли у них оружие и боеприпасы, начато расследование по статье «Враждебные по отношению к государству связи».

          В ноябре 2010 года сообщалось, что в Бельгии силовики задержали представителей радикальных исламских течений, в том числе выходцев из Чечни. Они готовили теракты и вербовали боевиков для действий на Северном Кавказе, в Ираке и Афганистане.

          Издание Daily Mail сообщает, что

          во Франции проживает 30 тыс. чеченцев, которые «спаслись из раздираемой войной Чечни». Всего в странах Европы численность чеченцев составляет более 300 тыс. человек.

          Специальный советник верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Натали Точчи заявила RT, что Европейскому союзу и России необходимо сотрудничать, чтобы эффективно бороться с террористической угрозой. Напомним, из-за санкций в 2014 году ЕС свернул сотрудничество с Россией в антитеррористической сфере.

          Гетто формируют враждебность мигрантов

          Политический аналитик мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок сообщил газете ВЗГЛЯД, что теракты часто совершают не только «новые» мигранты, но и те, кто уже родился в Европе:

          «Леволиберальная идея о том, что инокультурные мигранты, в том числе экономические или вынужденные, в той или иной степени обогащают те страны, куда они попадают, опровергается как экономической статистикой, так и трагической практикой исламистских атак в европейских столицах в последние годы. Эти теракты осуществляются как «новыми» мигрантами, так и теми, кто уже родился в Европе и, как казалось, должны были впитать европейские ценности гуманизма и уважения к мнению и тем более к жизням своих сограждан. Радикализация, однако, может происходить и во вполне благополучных странах».

          Эксперт отмечает, что мягкое миграционное законодательство во Франции происходит из культуры вины за колониальное прошлое. По его словам, это привело к крайне широкой трактовке понятия «беженцы»:

          «Если говорить о Чечне, то некоторые ее жители в 1990-е годы претендовали на такой статус в странах ЕС, указывая на военные действия в республике, а с 2000-х годов появилось новое основание, связанное с репрессивными, как они утверждают, практиками уже самого руководства республики. При этом вопрос о том, каким образом беженцы могут «оседать» в странах, находящихся в тысячах километров от тех мест, откуда они бегут, в политкорректном западном медийном мейнстриме не задается. «Беженцы – и все тут. Добро пожаловать!»

          По словам Станислава Бышока, даже фальшивые «беженцы» настроены на то, чтобы встроиться в нормальную жизнь своих новых мест пребывания: выучить язык, адаптироваться к культуре, получить образование, устроиться на работу, найти друзей из числа местных, однако в реальности же все происходит не так гладко:

          «Значительная часть новых мигрантов в силу ряда причин, включая экономические и культурные, селится в «мигрантских» районах. Власти европейских стран не заставляют вновь прибывших интегрироваться, это дело добровольное, однако даже неинтегрированные мигранты получают пособия и иную помощь со стороны государства. Таким образом, образуются гетто, где мигранты не только «варятся в собственном соку», но и формируют враждебный образ своего окружения», – заявил газете ВЗГЛЯД аналитик.

          Он подчеркнул, что такие закрытые сообщества являются благодатной почвой для распространения радикальных идей, когда агрессивным бездельникам призывного возраста рассказывают, что они на самом деле – «не нахлебники Европы, но жертвы европейского, христианского или иудейского империализма, расизма и исламофобии, а их целью должна быть война с «неверными». Если ехать в отдаленные территории, будь то Сирия или Палестина, опасно и чревато последствиями, то «воевать» можно и нужно со своими беззащитными согражданами, которые виноваты лишь в том, что они более успешны и менее религиозны, а также имеют хорошую работу», добавил эксперт.

          Собеседник подчеркнул, что те противоречия, которые сегодня есть между Европой и Россией, имеют достаточно эфемерный характер, и важно возобновить сотрудничество в антитеррористическом блоке:

          «У нас нет друг к другу территориальных, экономических или идеологических претензий, как было во время двух горячих и одной холодной войны. У Запада и России есть, однако, общие жизненные интересы, связанные с обеспечением региональной и глобальной безопасности и относящиеся, в частности, к борьбе с религиозно-мотивированным экстремизмом. Здесь между нами нет даже риторических противоречий, поэтому сближение в данном направлении не только возможно, но и необходимо. У нас есть опыт противодействия терроризму, и этот опыт нас всех обоюдно обогатит», – подытожил Бышок.

          * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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