Грузовик въехал в толпу в Германии, есть жерты

Грузовик въехал в группу людей в Мюнстере на юге Германии, в результате погибли три человека, около 50 пострадавших, сообщает Focus.

Немецкая полиция подтвердила, что в результате инцидента в Мюнстере есть погибшие и пострадавшие, передает РИА «Новости».

Rheinische Post сообщает, что полиция рассматривает инцидент в Мюнстере как теракт.

По данным полиции, мужчина, который въехал в толпу, мертв – он покончил с собой.

Munster now....one of the best place in Germany. pic.twitter.com/1tBzMGAGoE — Pieter Drent (@pieterwdrent) 7 апреля 2018 г.

Напомним, 19 декабря прошлого года в Берлине произошел теракт. Тогда фура врезалась в толпу людей на рождественской ярмарке. Погибли 12 человек, около 50 получили ранения.

Аналогичный теракт с использованием грузовика произошел в Ницце 14 июля 2017 года. Тогда грузовик врезался в толпу людей, которые собрались на Английской набережной, чтобы посмотреть фейерверк в честь Дня взятия Бастилии. Грузовик таранил толпу людей «на протяжении двух километров». Водитель был застрелен полицией, погибли 84 человека.