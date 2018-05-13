В Париже арестовали родителей напавшего на прохожих чеченца

Родители мужчины, который напал на прохожих в Париже и который якобы является выходцем из Чечни, помещены под стражу, сообщает радиостанция RTL.

Также отмечается, что нападавший - 1997 года рождения, и он не был известен французским спецслужбам, передает РИА «Новости».

В субботу в Париже мужчина, вооруженный ножом, напал на прохожих. Он убил одного человека, еще несколько человек получили ранения. Нападавшего застрелила полиция.

Ответственность за инцидент взяло ИГ*.

В воскресенье СМИ сообщили, что нападавшим был выходец из Чечни в возрасте около 20 лет. Гражданство мужчины не уточняется.