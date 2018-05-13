Напавшим на прохожих в Париже оказался выходец из России

Напавший на прохожих в Париже был выходцем из Чечни в возрасте около 20 лет, сообщается радиостанция Europe 1 со ссылкой на источники.

По данным радиостанции, при мужчине не было документов, однако его личность удалось установить по отпечаткам пальцев, передает РИА «Новости».

Напомним, в Париже мужчина, вооруженный ножом, напал на прохожих. Он убил одного человека, еще несколько человек получили ранения. Нападавшего застрелила полиция.

Ответственность за инцидент взяло «Исламское государство*».