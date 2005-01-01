ИГ взяло ответственность за нападение в Париже

Полиция выявила террористический след в нападении на прохожих в Париже, сообщил прокурор Парижа Франсуа Моленс.

По его словам, нападавший кричал «Аллах акбар». Расследованием занялась антитеррористическая прокуратура, передает РИА «Новости» со ссылкой на BFMTV.

Прокурор сообщил, что открыто дело по статьям «убийство», «покушение на убийство носителей государственной власти» и «действия, связанные с террористическим умыслом», передает ТАСС.

Тем временем террористическая организация «Исламское государство*» взяла ответственность за нападение, сообщает портал FranceInfo.

Напомним, в Париже мужчина, вооруженный ножом, напал на прохожих. Он убил одного человека, еще несколько человек получили ранения. Нападавшего застрелила полиция.