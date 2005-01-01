Мужчина с ножом устроил «беспорядочную резню» в Париже

В Париже мужчина, вооруженный ножом, напал на прохожих, в результате инцидента убиты два человека, включая нападавшего, восемь человек пострадали, сообщают СМИ.

Примерно в 21.30 (22.30 мск) неподалеку от здания парижской Оперы мужчина с ножом устроил «беспорядочную резню», напав на прохожих. Два человека погибли, «включая нападавшего», по которому открыл огонь патрульный полицейский, передает ТАСС со ссылкой на BFM TV.

Никаких данных о личности нападавшего и мотивах его поступка на данный момент нет. Версия теракта официально пока также не рассматривается.