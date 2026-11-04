По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.4 комментария
На Украине уволили двух высокопоставленных сотрудников СБУ из-за расследования
СБУ уволила двух высокопоставленных сотрудников после обысков НАБУ
Руководитель Службы безопасности Украины Александр Поклад снял с постов двух высокопоставленных должностных лиц ведомства, ставших фигурантами расследования Национального антикоррупционного бюро.
Глава СБУ Александр Поклад уволил с занимаемых должностей двух высокопоставленных должностных лиц СБУ, ставших фигурантами расследования НАБУ в рамках операции «Карфаген».
Имена уволенных официально не раскрываются, однако украинские издания указывают на начальника главного управления внутренней безопасности ведомства Антона Кравчука и первого замначальника департамента защиты национальной государственности Сергея Дуку, передает ТАСС.
Поклад провел переговоры с руководством Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины, договорившись о конструктивном сотрудничестве, в том числе с зарубежными партнерами. Он также призвал основателя криминального картеля «Химпром» Егора Буркина сдаться правоохранительным органам.
В среду антикоррупционное бюро организовало десятки обысков, заявив о разоблачении преступной сети. В нее входили высокопоставленные силовики, причастные к работе мошеннических кол-центров и торговле наркотиками.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Национальное антикоррупционное бюро Украины организовало обыски у начальника главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Антона Кравчука. Руководство национальной полиции Украины отстранило от службы сотрудников после аналогичных мероприятий. Антикоррупционное ведомство сообщило о выявлении в стране 52 мошеннических кол-центров.