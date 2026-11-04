  • Новость часаСилы ПВО уничтожили 46 дронов над 13 регионами России
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    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Народное единство – это не результат, а процесс

    По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.

    4 комментария
    Василий Авченко Василий Авченко Восточный сосед, которого мы не знаем

    В России бытуют полярные мнения по поводу отношений с КНР. Оптимисты идеализируют эти отношения, алармисты убеждены, что коварный Китай хочет захватить Дальний Восток и выпить Байкал. В Китае ситуация не лучше.

    13 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Аэростаты снова стали целью для ПВО

    Аэростаты возвращаются на поле боя, причем не в качестве заградителей или устройств для подъема антенн, а в качестве наступательного вооружения.

    5 комментариев
    4 ноября 2026, 20:56 • Новости дня

    На Украине уволили двух высокопоставленных сотрудников СБУ из-за расследования

    СБУ уволила двух высокопоставленных сотрудников после обысков НАБУ

    Tекст: Вера Басилая

    Руководитель Службы безопасности Украины Александр Поклад снял с постов двух высокопоставленных должностных лиц ведомства, ставших фигурантами расследования Национального антикоррупционного бюро.

    Глава СБУ Александр Поклад уволил с занимаемых должностей двух высокопоставленных должностных лиц СБУ, ставших фигурантами расследования НАБУ в рамках операции «Карфаген».

    Имена уволенных официально не раскрываются, однако украинские издания указывают на начальника главного управления внутренней безопасности ведомства Антона Кравчука и первого замначальника департамента защиты национальной государственности Сергея Дуку, передает ТАСС.

    Поклад провел переговоры с руководством Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины, договорившись о конструктивном сотрудничестве, в том числе с зарубежными партнерами. Он также призвал основателя криминального картеля «Химпром» Егора Буркина сдаться правоохранительным органам.

    В среду антикоррупционное бюро организовало десятки обысков, заявив о разоблачении преступной сети. В нее входили высокопоставленные силовики, причастные к работе мошеннических кол-центров и торговле наркотиками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Национальное антикоррупционное бюро Украины организовало обыски у начальника главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Антона Кравчука. Руководство национальной полиции Украины отстранило от службы сотрудников после аналогичных мероприятий. Антикоррупционное ведомство сообщило о выявлении в стране 52 мошеннических кол-центров.

    4 ноября 2026, 06:34 • Новости дня
    ВС России пошли в наступление фронтом в 30 км в Запорожской области

    ВС России начали наступление под Запорожьем на фронте в 30 км

    ВС России пошли в наступление фронтом в 30 км в Запорожской области
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие ВС России начали наступление у Юрковки в Запорожской области на широком фронте около 30 км, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Наши бойцы действуют у Юрковки широким плацдармом – порядка 30 км. Следовательно, здесь у украинского командования появляется ряд проблем в том, чтобы сдержать натиск наших войск», – сообщил Марочко ТАСС.

    По его словам, попытки ВСУ провести контратаки в районе населенного пункта Орехов и Юрковки не принесли существенных результатов.

    «Те контратаки противника у Юрковки, которые они осуществляют, не имели существенных результатов. Замысел украинского командования не был достигнут. Более того, наши военнослужащие сейчас расширили зону контроля в районе Новопавловки, которая находится юго-восточнее от Юрковки», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре начштаба Герасимов заявил о продвижении войск в направлении Сум. Ударные дроны поразили технику ВСУ в 60 км от фронта в Запорожской области. Военные уничтожили пункт управления дронами ВСУ под Дружковкой.

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    4 ноября 2026, 02:23 • Новости дня
    Найденный в тайной тюрьме под Киевом подросток рассказал об избиениях

    Найденный в тюрьме под Киевом подросток рассказал об избиениях

    Tекст: Катерина Туманова

    Подросток, обнаруженный в тайной тюрьме под Киевом, записал видео из больницы и рассказал подробности жестокого избиения неизвестными.

    На опубликованных в TikTok кадрах подросток сообщил, что находится в Киевской областной больнице. У него порезаны пальцы, болит ребро и ему трудно ходить. Прийти к зданию с подвалом его уговорили друзья, передает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Страна.ua».

    По словам пострадавшего, он залез на забор вслед за приятелями, после чего в них распылили содержимое огнетушителя и стали кидать камни. Вскоре он снова оказался на заборе, однако из здания вышли несколько человек с лопатами и принялись бросать кирпичи. Парень упал, затем его затащили внутрь здания и начали избивать.

    «Укладывают лицом в пол, начинают допрашивать. Меня так сильно огрели по голове, что я ничего не слышу, ничего не вижу. Потом за волосы берут и об другую стену бросают. А из-за того, что, когда меня бросили, я упал не на живот, они еще начинают бить меня головой об пол», – сказал подросток в видеоролике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник СБУ возбудила три уголовных дела против участников протестной акции возле неофициальной тюрьмы под Киевом.

    В понедельник украинские СМИ сообщили об обнаружении избитого подростка в изоляторе Нацгвардии.

    Киев признал существование концлагерей на Украине.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    4 ноября 2026, 04:51 • Новости дня
    МИД счел нарушением права планы переместить активы России из Euroclear

    МИД предупредил о незаконности вывода активов ЦБ из Euroclear

    МИД счел нарушением права планы переместить активы России из Euroclear
    @ Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что попытки Запада переместить российские резервы из депозитария Euroclear в общеевропейские структуры станут нарушением международного права.

    «Легального способа присвоить золотовалютные резервы Банка России не существует», – заявил Биричевский РИА «Новости».

    По его словам, любые перемещения средств из депозитария Euroclear в пользу неких общеевропейских структур будут представлять собой прямое грубое нарушение как международного, так и контрактного права.

    Дипломат подчеркнул, что попытки оправдать подобные действия псевдоправовыми формулами несостоятельны и юридически ничтожны.

    Ранее в Службе внешней разведки России сообщили об обсуждении в Евросоюзе предложений по созданию новой структуры для вывода российских активов из бельгийской юрисдикции депозитария Euroclear. В ведомстве отметили опасения евробюрократов относительно невозможности бесконечно финансировать киевский режим без конфискации средств.

    В ЕС заморожены более 210 млрд евро активов российского Центробанка. Москва неоднократно называла эти действия незаконными, а глава МИД Сергей Лавров обещал ответные меры в случае конфискации средств Западом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Euroclear отчитался о хранении на своем балансе 204 млрд евро попавших под санкции российских активов. В октябре премьер Бельгии де Вевер заявил, что ЕС потерял интерес к активам России.

    В августе западные политики разработали план передачи заблокированных российских средств в новую структуру Евросоюза для финансирования нужд Киева.

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    4 ноября 2026, 08:10 • Новости дня
    Еврокомиссия подготовила осторожный план вступления Украины в Евросоюз

    Politico: Брюссель отделил вступление Украины в Евросоюз от заявки Молдавии

    Еврокомиссия подготовила осторожный план вступления Украины в Евросоюз
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейская комиссия разработала новый план присоединения Киева к Евросоюзу, который предусматривает сокращенные целевые показатели прогресса к 2027 году и отделяет украинскую заявку от молдавской.

    Брюссель планирует внедрить осторожный подход к евроинтеграции Киева из-за невозможности завершить предварительные переговоры по ряду направлений, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

    В новой дорожной карте Еврокомиссии не содержится обязательств относительно возможной даты полноценного членства Украины. Документ требует от Киева ускорить темпы реформ в области верховенства права. Для открытия новых переговорных кластеров эти требования должны быть выполнены в первой половине 2027 года.

    В Брюсселе подчеркивают растущее расхождение в успехах евроинтеграции Украины и Молдавии. К 2027 году Евросоюз рассчитывает завершить переговоры с Молдавией более чем в 20 областях, тогда как с Украиной – только в семи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Венгрия заблокировала следующий этап процесса вступления Украины и Молдавии в Евросоюз.

    В начале октября Молдавия создала план по окончанию подготовки к вступлению к 2028 году.

    Летом Будапешт отказался одобрить два переговорных кластера по вступлению Украины в ЕС.

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    4 ноября 2026, 17:43 • Новости дня
    Избитого в тайной тюрьме под Киевом подростка внесли в базу «Миротворца»

    Избитый в тайной тюрьме под Киевом подросток внесен в базу «Миротворца»

    Избитого в тайной тюрьме под Киевом подростка внесли в базу «Миротворца»
    @ соцсети

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Избитый в тайной тюрьме в Петропавловской Борщаговке под Киевом 14-летний Алексей Пекур попал в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец».

    Создатели сайта обвиняют подростка в «действиях, направленных на подрыв обороноспособности Украины», передает ТАСС.

    Утверждается, что Пекур «принимал активное участие в нападении на военнослужащих нацгвардии» у места расположения тайной тюрьмы. В базу также внесли членов его семьи якобы за «неисполнение родительских обязанностей».

    Ранее в «Миротворец» были внесены и другие участники инцидента в Петропавловской Борщаговке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в неофициальной тюрьме нацгвардии в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом обнаружили избитого 14-летнего подростка.

    В среду украинского медика Валентину Молодую задержали после раскрытия правды о пыточной тюрьме под Киевом. Ее также внесли в базу экстремистского сайта.

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    4 ноября 2026, 16:33 • Новости дня
    Британия извинилась перед украинскими детьми за предложение учить русский язык

    The Guardian: Лондон извинился перед украинскими детьми за уроки русского языка

    Британия извинилась перед украинскими детьми за предложение учить русский язык
    @ Martyn Wheatley /i-Images/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Великобритании принесли извинения украинским детям-беженцам, которым предлагали изучать русский язык для сдачи выпускных экзаменов.

    Власти Великобритании принесли извинения украинским детям-беженцам, которым предлагали изучать русский язык для сдачи выпускных экзаменов, передает ТАСС со ссылкой на The Guardian.

    «Очень многим ученикам пришлось изучать русский язык. Мне искренне жаль, что они оказались в таком положении», – заявила заместитель министра образования Великобритании Джорджия Гулд.

    Британское министерство образования выделило грант в размере 340 тыс. фунтов стерлингов (460 тыс. долларов) на разработку экзамена по украинскому языку в рамках программы получения аттестата о среднем образовании GCSE.

    Подготовку программы планируют завершить к 2028 году. Ожидается, что возможность сдавать экзамен на родном языке появится у украинских детей в Англии в 2029 году, при этом будут оцениваться навыки речи, чтения и письма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу бывший посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей раскритиковал планы украинских властей ввести запрет на культурную продукцию на русском языке.

    В сентябре украинский языковой омбудсмен Елена Ивановская пригрозила штрафовать родителей школьников за использование русского языка в чатах с учителями.

    В марте посольство России в Лондоне заявило о распространении британскими СМИ необоснованных данных об украинских детях.

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    4 ноября 2026, 09:28 • Новости дня
    Над Россией за ночь уничтожили 709 беспилотников
    Над Россией за ночь уничтожили 709 беспилотников
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 709 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями 14 регионов, сообщило Минобороны.

    Дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Рязанской, Орловской, Воронежской, Саратовской, Самарской, Ростовской областями, указало ведомство в Max.

    Также их поразили над Краснодарским краем, Московским регионом, республиками Крым и Адыгея, а также акваториями Азовского и Черного морей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил об уничтожении восьми летевших в сторону Москвы дронов ВСУ.

    Во вторник Минобороны заявило об уничтожении 1265 беспилотников и четырех ракет «Нептун».

    В понедельник Министерство обороны отчиталось об уничтожении 658 беспилотников.

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    4 ноября 2026, 19:18 • Новости дня
    Задержанная у пыточной под Киевом врач входила в топ-100 медиков Украины

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Медик Валентина Молодая, одной из первых прибывшая к дому с тайной тюрьмой в Киевской области, входила в сотню лучших врачей Украины.

    Врач Валентина Молодая, оказавшаяся у дома в Петропавловской Борщаговке, где в подвале удерживали людей, была признана одним из лучших специалистов в стране, передает РИА «Новости».

    В 2025 году медик опубликовала в своих социальных сетях видео с церемонии награждения 100 лучших врачей Украины. На записи ведущий представляет ее как хирурга, дерматовенеролога и врача высшей категории. На ее страницах также размещено множество видеороликов с пластическими операциями.

    Украинские издания сообщили, что Молодую после задержания поместили под арест, сообщает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник украинский сайт «Миротворец» внес в свою базу данных приехавшую к этому дому женщину-медика.

    Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело о превышении полномочий после незаконного удержания людей.

    В понедельник создание неофициальной тюрьмы для военных в подвале объяснили действиями первого корпуса национальной гвардии «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

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    4 ноября 2026, 08:15 • Новости дня
    ВС России поразили сухогруз под Одессой и две электроподстанции

    Минобороны: Дроны поразили военный сухогруз и подстанции на Украине

    ВС России поразили сухогруз под Одессой и две электроподстанции
    @ Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские Вооруженные силы нанесли удары беспилотниками по двум электроподстанциям в Киевской и Житомирской областях, а также по украинскому сухогрузу с оружием в районе Одессы, сообщило Минобороны.

    В результате ночной атаки в Киевской области поражена электроподстанция «Наливайковка», а в Житомирской области удар нанесен по подстанции «Чижовка», указало ведомство в Max.

    Кроме того, в акватории Черного моря в восьми километрах юго-западнее Одессы был поражен сухогруз с военным имуществом, предназначенным для обеспечения нужд украинской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Министерство обороны сообщило о массированном ударе Вооруженных сил России по объектам энергетики и портовой инфраструктуре Украины.

    В пятницу российские беспилотники поразили доставлявшее военные грузы для украинской армии морское судно.

    В четверг военные нанесли удар по портовой инфраструктуре и сухогрузу.

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    4 ноября 2026, 15:03 • Новости дня
    Дом с тайной тюрьмой под Киевом принадлежал замешанному в коррупции Sense Bank
    Дом с тайной тюрьмой под Киевом принадлежал замешанному в коррупции Sense Bank
    @ Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Дом с тайной тюрьмой в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом, в котором удерживались мобилизованные и сбежавшие в самоволку военные, принадлежит государственному банку Sense Bank, сообщили украинские СМИ.

    Украинские СМИ сообщили, что здание в Петропавловской Борщаговке, где незаконно удерживали мобилизованных и дезертиров, выставлено на аукцион самим владельцем в лице государственного Sense Bank, передает ТАСС. Стартовая цена лота составляет более 14 млн гривен за дом площадью 611,1 кв. метра.

    Особняк находится в собственности финансовой организации с 2018 года. Сам Sense Bank фигурирует в расследованиях украинских антикоррупционных органов об отмывании денег. В незаконных схемах подозревают депутатов, менеджеров банка и чиновников офиса Владимира Зеленского, в том числе бывшего заместителя главы офиса Ирину Мудрую и директора по правовым вопросам Виктора Дубовика. Из-за скандала кабмин потребовал продать банк и инициировал увольнения.

    О тайной тюрьме в подвале частного дома стало известно 2 ноября. Вооруженная охрана отказалась пропускать врачей скорой помощи к 40 удерживаемым людям, а против возмущенных местных жителей, пытавшихся выломать ворота, применили слезоточивый газ. Врачам отдали четверых избитых мужчин только после широкой огласки инцидента.

    Позже в полиции заявили о размещении в здании бойцов Нацгвардии Украины. После начала массовых протестов у ворот особняка Нацгвардия разрешила отправить всех узников в медучреждения для проверки состояния здоровья.

    Первый корпус украинской национальной гвардии «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) создал неофициальную тюрьму для военных в подвале дома в селе под Киевом.

    Командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко признал наличие мобилизованных в подвале дома под Киевом.

    Во вторник посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник назвал бунт украинской общественности из-за существования тюрем ожидаемым событием.


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    4 ноября 2026, 03:18 • Новости дня
    Россия в ООН назвала кураторов украинского сайта «Миротворец»

    Москва указала ООН на использование «Миротворцем» западных серверов

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинский экстремистский ресурс «Миротворец», публикующий персональные данные неугодных Киеву лиц, функционирует с использованием инфраструктуры западных провайдеров, заявил пресс-секретарь российского постпредства при ООН Евгений Успенский.

    «По-прежнему функционирует одиозный интернет-ресурс «Миротворец», содержащий персональные данные неугодных Киеву лиц, включая журналистов, а также несовершеннолетних детей», – заявил дипломат в ходе заседания Четвертого комитета 81-й сессии ГА ООН по теме «Вопросы, касающиеся информации».

    В диппредставительстве выразили особую обеспокоенность физической безопасностью российских журналистов. В 2025 году в результате атак ВСУ погибли не менее шести сотрудников российских СМИ, выполнявших редакционные задания, включая Александра Мартемьянова, Александра Федорчака и Андрея Панова, а также водителя съемочной группы телеканала «Звезда» Александра Сиркели.

    Международные структуры при этом демонстрируют избирательный подход к защите журналистов, потворствуя сохранению атмосферы безнаказанности и дискредитируя институт международной защиты журналистов, заключили в постпредстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Европарламента от Германии попал в базу «Миротворца».  Участницу «Евровидения–2010» Еву Ривас внесли в базу украинского «Миротворца».

    Экстрасенс Аделина Панина, предсказавшая крах ВСУ, попала в базу украинского «Миротворца».

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    3 ноября 2026, 23:59 • Новости дня
    В ООН отказались комментировать данные о тайных пыточных на Украине

    Представитель генсека ООН не стал комментировать пыточные под Киевом

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил об отсутствии у всемирной организации комментариев по поводу сообщений о существовании на Украине секретных тюрем.

    «На данный момент нам нечего прокомментировать», – передает РИА «Новости» ответ Дюжаррика на вопрос о позиции ООН.

     При этом он добавил, что проинформирует общественность, если организация решит выработать позицию по этому вопросу.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что скандал с обнаружением пыточной под Киевом приобрел всемирное звучание. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал подобные секретные тюрьмы системным явлением, о котором осведомлены киевские власти.

    Российские власти неоднократно указывали на существование пыточных на Украине с 2014 года. Ситуация вызвала широкий резонанс среди украинского населения после того, как толпа собралась у дома в Петропавловской Борщаговке, в подвале которого удерживали и избивали людей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник СБУ сообщила о возбуждении трех уголовных дел против участников протестной акции возле тайной тюрьмы под Киевом.

    Обнаружение в подвале дома места незаконного удержания с десятками пострадавших вызвало волну гнева в социальных сетях среди жителей Украины.

    Покинувший Украину депутат Рады Артем Дмитрук заявил об избиении и обстреле протестующих у неофициальной тюрьмы в Киевской области.

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    4 ноября 2026, 15:07 • Новости дня
    Украинского медика задержали за раскрытие пыточной «Азова»

    Раскрывшую пыточную «Азова» под Киевом женщину задержали

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинского медика Валентину Молодую, которая помогла раскрыть правду о пыточной тюрьме под Киевом, задержали и внесли в базу сайта «Миротворец».

    У женщины, одной из первых приехавшей к пыточной тюрьме «Азова» (террористическая организация, запрещена в России) под Киевом, оказалась действующая лицензия Минздрава Украины на медицинскую практику и собственная клиника, передает RT.

    Выяснилось, что на кадрах, где медик умоляет полицейских впустить ее в здание, запечатлена Валентина Молодая. Ранее Буданов утверждал, что женщина не является врачом и купила форму. При этом она сама публиковала номер своей лицензии в социальных сетях несколько лет назад и имеет общественные награды, среди которых Международный орден королевы Анны и почетное звание «Рыцарь Отчизны».

    Дом, где украинские националисты устроили пыточную, принадлежит национализированному Sense Bank, взятие которого под контроль офиса Владимира Зеленского обсуждалось на «пленках Миндича». После разоблачения тюрьмы Молодую задержали и внесли в базу экстремистского ресурса «Миротворец», назвав «профессиональным провокатором».

    Напомним, частный дом под Киевом назвали неофициальной тюрьмой батальона «Азов».

    Покинувший Украину депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил об избиениях протестующих у этой тюрьмы.

    Неизвестные мужчины в штатском напали на участников акции протеста возле здания.

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    3 ноября 2026, 23:08 • Новости дня
    На Украине после ударов ВС России начали отключать от света целые области

    Украинский эксперт: После разрушения энергосистемы на Украине «вырубают» целые области

    Tекст: Катерина Туманова

    В Полтавской и Сумской областях Украины ввели специальные графики аварийных отключений (СГАВ), по которым из-за повреждений энергообъектов отключают не отдельные районы, а целые области, пишет украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на экспертов.

    «СГАВ – это когда вырубают все, что только можно, никаких графиков вообще не будет», – заявил украинский эксперт энергорынка и глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, слова которого приводит «Страна.ua».

    По его словам, пойти на такие крайние меры оператора заставили значительные повреждения энергообъектов по всей стране. Чтобы стабилизировать систему, попросту «вырубают» целые области.

    СГАВ предусматривают отключение объектов критической инфраструктуры и потребителей, пользующихся электроэнергией, импортированной из Европы. В отличие от обычных аварийных отключений, они могут запускаться на неограниченный период.

    Как пояснил аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук, Полтавская и Сумская области очень слабые по энергообеспечению, а перетоки электроэнергии идут через столичный регион, создавая дополнительную нагрузку на сеть.

    Главная причина ухудшения ситуации в энергосистеме сейчас – попытки энергетиков балансировать ее блоками АЭС, поскольку не хватает генерации ТЭС и ГЭС, добавил он.

    «Резко снижать мощность блоков АЭС энергетики не могут, потому что это чревато последствиями – при попытках потом поднять мощность, 2-3 блока может попросту «отвалиться». Поэтому сглаживают потребление, вводя СГАВ», – пояснил Корольчук.

    Ранее «Страна.ua» сообщала со ссылкой на регионального энергооператора Украины ДТЭК о более чем 20 ударах по энергосистеме Украины за сутки. По его информации, удары наносились и по объектам производства электроэнергии, и по подстанциям.

    Самая сложная ситуация – в Киеве: продолжаются экстренные отключения, и невозможно предоставить прогнозируемые графики наладки. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе «аварийная ситуация» с электроснабжением и перебои с водой.

    «Повреждены как генерация, так и передача электроэнергии по всей стране. Также <...> в последние дни повреждены объекты киевского регионального энергоузла. Поэтому «Укрэнерго» ввело экстренные отключения электроэнергии… Аварийная ситуация привела к перебоям с водоснабжением в столице, а также в работе общественного электротранспорта», – написал он. В некоторых районах, по его словам, разворачивают пункты обогрева.

    Серьезные разрушения зафиксированы и в Днепропетровской области, повреждены объекты в Одесской области и других регионах.

    Ранее Минобороны России сообщило о нанесении массированного удара по энергетическому комплексу Украины, в результате которого были поражены несколько ТЭС и подстанций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило 3 ноября о нанесении массированного удара по энергетическому комплексу Украины: ракеты поразили Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области, Криворожскую и Приднепровскую ТЭС в Днепропетровской области, Харьковскую ТЭС, подстанции «Змиевская» и «Лосево» в Харьковской области.

    В результате Днепропетровск лишился крупнейшего источника генерации энергии, Харьков остался без тепла, а большая часть Винницкой области – без света.

    После атаки на энергообъект в Житомире город оказался полностью обесточенным. Экстренные отключения света начались в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях Украины.

    Вместе с тем «Герани» накрыли подстанции в западной части Украины, которые связывают энергосистему регионов с крупными АЭС.

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    4 ноября 2026, 13:03 • Новости дня
    Силы ПВО за сутки сбили 972 беспилотника ВСУ
    Силы ПВО за сутки сбили 972 беспилотника ВСУ
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Средствами ПВО за минувшие сутки сбиты 972 беспилотника ВСУ, сообщили в Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение используемым ВСУ объектам транспортной инфраструктуры, говорится в канале Max Минобороны.

    Кроме того, удары наносились по цехам производства и местам хранения наземных робототехнических комплексов и БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 279 618 беспилотников, 672 ЗРК, 31 518 танков и других бронемашин, 1 795 боевых машин РСЗО, 36 864 орудия полевой артиллерии и миномета, 76 348 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, минувшей ночью над Россией уничтожили 709 беспилотников.

    Во вторник Минобороны заявило об уничтожении 1265 беспилотников и четырех ракет «Нептун».

    В понедельник Министерство обороны отчиталось об уничтожении 658 беспилотников.

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