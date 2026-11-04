По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.4 комментария
Глава МИД ФРГ призвал немцев помнить об освободивших страну от нацизма русских
Глава МИД ФРГ Вадефуль напомнил об освободивших страну от нацистов русских
Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль призвал немцев со смирением и благодарностью помнить о тех, кто освободил страну от нацизма, в том числе о русских.
«Кто мы, немцы, такие, чтобы иметь смелость смотреть свысока», – сказал Вадефуль в подкасте журналистки Анне Виль, комментируя отношения с США, передает ТАСС.
По его словам, немцам следует смотреть на освободителей «с некоторым восхищением, смирением и благодарностью». Вадефуль напомнил, что Германию от нацистов освободили американцы, британцы, французы и русские. «Да, впрочем, и украинцы, ведь тогда существовал Советский Союз», – заявил глава германской дипломатии.
Ранее посол в Германии Сергей Нечаев указывал, что историческая память в ФРГ подвергается испытанию на прочность. По его словам, наблюдаются попытки замолчать ключевую роль Красной армии в разгроме нацизма.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летом замглавы МИД Дмитрий Любинский сообщил о сознательном стремлении руководства Германии забыть уроки Второй мировой войны.
В мае заместитель официального представителя правительства ФРГ Штеффен Майер отказался отвечать на вопрос об освободителях Германии от нацизма.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о нежелании Германии вспоминать о советских жертвах.