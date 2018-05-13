В Чечне увидели двойные стандарты Европы в аресте родителей парижского террориста

Европа проявляет двойные стандарты, обращая внимание на допросы родственников террористов в Чечне, но считая нормальным арест родителей напавшего на людей чеченца в Париже, заявил министр Чеченской республики по национальной политике Джамбулат Умаров.

«Особое место в этой истерии западных СМИ занимают именно чеченцы. Я хочу обратить внимание общественности на такой вопиющий факт: почему западные правозащитники не трубят тревогу по поводу задержания родителей преступника?» – приводит его слова «Говорит Москва».

Он отметил, что похожие профилактические действия в Чечне, когда просто допрашивают кого-то из родителей, сразу называют «вопиющим нарушением прав человека», а в Европе это «привычные мероприятия силовиков».

«Я отвечу двумя словами: двойные стандарты», – заключил он.

Умаров также отметил, что для Чечни не важно, какой национальности человек, который совершил подобное преступление.

«Если это террорист, мы не рассматриваем его ни как чеченца, ни как мусульманина», – заявил он.

Между тем, уже известно, что напавший – Хамзат Азимов, который родился в Чечне 1 ноября 1997 года, а французское гражданство получил в 2010 году.

Его родители арестованы.

В субботу Азимов убил одного человека, еще несколько человек ранил. Его застрелила полиция. Ответственность за инцидент взяло на себя ИГ*.