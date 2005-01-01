Названо имя и гражданство напавшего на людей в Париже чеченца

Напавший на прохожих в Париже выходец из Чечни Хамзат Азимов имел французское гражданство, которое он получил в 2010 году.

Напавший – Хамзат Азимов, он родился в Чечне 1 ноября 1997 года, а французское гражданство получил в 2010 году, передает РИА «Новости» со ссылкой на France Info.

Перед этим сообщалось, что российское посольство запросило у французских властей информацию о гражданстве напавшего на людей чеченца.

Напавший на прохожих в Париже – выходец из Чечни 1997 года рождения. Его родители также арестованы.

В субботу он убил одного человека, еще несколько человек ранил. Его застрелила полиция.

Ответственность за инцидент взяло на себя ИГ*.