Посольство России запросило у Франции данные о гражданстве парижского террориста

Российское посольство запросило у французских властей информацию о гражданстве напавшего на прохожих в Париже, сообщили в диппредставительстве.

По словам представителя посольства, Россия сейчас ждет ответа, передает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что напавший на прохожих в Париже – выходец Чечни 1997 года рождения. Его родители уже арестованы.

По данным полиции, он числился в базе данных подозрительных лиц.

В субботу он с ножом напал на прохожих, убил одного человека, еще несколько человек ранил. Нападавшего застрелила полиция.

Ответственность за инцидент взяло на себя ИГ*.