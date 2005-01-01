Совфед одобрил законы о борьбе с фейками и оскорблением госсимволов

Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон, предусматривающий блокировку недостоверных и искажающих факты новостей, и закон, предполагающий блокировку в интернете материалов, оскорбляющих общество, государственные символы и институты власти России.

За решение о принятии закона о блокировке фейковых новостей проголосовали 149 сенаторов, трое против, столько же воздержались, передает ТАСС.

Документ дополняет перечень информации, доступ к которой может быть ограничен по требованию генерального прокурора или его заместителей. В частности, вводится запрет на «распространение в информационно-телекоммуникационных сетях недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи».

За решение о принятии закона о борьбе с оскорблением госсимволов проголосовали 145 сенаторов, трое против, четверо воздержались.

Документ определяет порядок ограничения доступа «к информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ».