Коллективу «Артека» вручили Орден Почета

Коллективу МДЦ «Артек» вручили Орден Почета

Tекст: Вера Басилая

Коллективу Международного детского центра «Артек» вручен Орден Почета по поручению президента России. Торжественная церемония состоялась на центральном стадионе лагеря и совпала с празднованием столетнего юбилея центра. Награду директору «Артека» Константину Федоренко, старейшему сотруднику Владимиру Подзноеву и всему трудовому коллективу вручил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

В церемонии также приняли участие заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко и министр просвещения Сергей Кравцов.

«Чудо «Артека» – это люди, это команда единомышленников, которые посвящают всю свою жизнь детям. И именно поэтому «Артек» – это центр силы, место любви и мечты, место, где создается будущее нашей страны. Но самое важное, ребята, без вас его бы не было. Что бы ни делала команда организаторов, вожатых, педагогов, руководителей, если бы ни ваши горящие глаза, ни ваши улыбки, ни ваша энергия, чуда «Артека» никогда бы не было. Только все вместе вы создаете его. Вы, ребята, молодцы!» – отметил Сергей Кириенко.

Чернышенко подчеркнул, что за сто лет «Артек» стал международным эталоном детского отдыха, благодаря усилиям большой команды и поддержке президента Владимира Путина.

Почетные гости посетили объекты нового лагеря «Солнечный», рассчитанного на тысячу детей, а также открыли памятник Луке Крымскому, в честь которого назван этот лагерь. На Аллее Героев открыт памятник Людмиле Радыно из Ленинграда, участнице юбилейной смены 1945 года, которая в 12 лет была разведчицей за Доном и выполнила семь боевых заданий.

А в детском лагере «Янтарный» прошла церемония вручения паспортов 108 участникам юбилейной смены, приехавшим со всей России.

Завершился праздничный день премьерой фильма «Артек. Сквозь столетия» и презентацией картины съемочной группой.