Израильская атака повредила завод по обогащению урана в Натанзе

Tекст: Ольга Иванова

Иранский завод по обогащению урана в городе Натанз был поврежден в результате нападения Израиля, передает ТАСС. Организация по атомной энергии Ирана сообщила, что различные части комплекса подверглись повреждениям.

«В результате нападения на комплекс по обогащению урана в Натанзе были повреждены различные части объекта», – говорится в заявлении организации.

Согласно официальной информации, жертв среди персонала объекта не зарегистрировано. Проверки на предмет утечки радиоактивных или химических веществ за пределы комплекса утечек не выявили.

Ранее МАГАТЭ заявило об отсутствии превышения радиации в Натанзе. Кроме того, МАГАТЭ подтвердило сохранность ядерного объекта Исфахана после атаки Израиля.