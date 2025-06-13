  • Новость часаПостпред Израиля при ООН предупредил об атаках по Ирану «до устранения угрозы»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Названы цели ответной атаки Ирана по Израилю
    Военный аналитик рассказал о новых угрозах для ВСУ после освобождения Комара
    Медведев ответил на упреки в «ядерной истерии» после атаки Израиля на Иран
    Новый глава КСИР поклялся отомстить Израилю за удары
    Канцелярия Нетаньяху сообщила о планах провести разговор с Путиным
    ПВО Иордании сбила вошедшие в воздушное пространство страны ракеты и дроны
    Посол США в Турции процитировал халифа Омейядов в связи с атаками на Иран
    Fox News сообщил об израильской ловушке для командующих ВКС Ирана
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Отсутствие больших угроз осложняет соседство с Центральной Азией

    Полностью отделить от себя Центральную Азию ментально, видеть в ней «обычную» заграницу, у нас вряд ли получится. А вот постепенно учиться несколько отстраненным, хотя и дружественным, отношениям все равно придется.

    20 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Русским дали вспомнить, что они есть

    Праздник сегодня настоящий. День, я бы сказал, политического спасения России. Русский флаг со Спасом Нерукотворным в сегодняшней армии – это сильно отложенный результат тех дней, когда русским дали вспомнить, что они есть.

    27 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Россия достойна праздника сама по себе

    Теперь, в 2025 году, словосочетание День России воспринимается как что-то и уместное, и своевременное, и торжественное. За 35 лет Россия прошла огромный путь и теперь уже не так важно, в честь какого именно события сделан праздничным этот день.

    6 комментариев
    13 июня 2025, 19:10 • В мире

    Во Франции нашли кровавый повод для введения тотального цифрового контроля

    Во Франции нашли кровавый повод для введения тотального цифрового контроля
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Вербинина

    Тихий французский городок Ножан-сюр-Марн внезапно сценой кровавой драмы: средь бела дня 14-летний подросток зарезал сотрудницу средней школы. Учитывая шок, который испытывает французское общество, власти намерены использовать его по максимуму. Для борьбы с вооруженными подростками предлагают меры, которые выглядят первыми шагами по установлению тотального цифрового контроля над западным обществом.

    Ее звали Мелани, ей был 31 год и она в одиночку воспитывала четырехлетнего сына. Теперь ей никогда не будет 32, и ее ребенок вырастет без нее. В городке (обычно его называют просто Ножан), где проживает всего 3,5 тыс. человек, возможностей найти работу не так уж много. Прежде Мелани работала парикмахером, но так как она страдала болезнью Крона, ей было трудно весь день проводить на ногах.

    Поэтому она стала работать в единственной местной школе на должности ассистента, в обязанности которого входит надзор за порядком, помощь преподавателям и обеспечение безопасности учащихся. Ассистент – должность чисто административная, и оружие им не полагается, это не охранники в собственном значении слова, а что-то вроде школьных надзирателей. Тем более что вокруг дети, и в городке, где все друг друга знают, что такого может произойти?

    Между тем Франция с начала года переживает всплеск подросткового насилия, связанный с использованием холодного оружия. 27 марта в Йере в результате разборок между бандами возле школы был зарезан 17-летний старшеклассник. Тут можно пожать плечами и сказать – молодежные банды, чего вы хотите, но вот другое убийство, уже в частной школе Нанта: 24 апреля 16-летний подросток зверски зарезал 15-летнюю школьницу, нанеся ей 57 ударов, и ранил еще трех учеников.

    Всего неделю назад в школе города Крей был атакован десятилетний ученик, но он легко отделался, получив ранение в руку. Напал на него 12-летний бывший ученик той же школы, исключенный за агрессию.

    Когда стало известно о драме в Ножане, министр образования Элизабет Борн растерянно твердила, что убийца «не представлял особых трудностей», но быстро выяснилось, что это не так: ранее он временно исключался из школы, причем не один раз, а дважды. Один раз он избил другого школьника, а во второй пытался задушить товарища. В третий раз он просто убил, нанеся женщине четыре удара ножом в область горла, что не оставляло жертве никаких шансов.

    «Он не любил школьных надзирателей»,

    сказал прессе неназванный приятель убийцы, а другому убийца будто бы обещал «зарезать кого-нибудь до того, как кончится учебный год». Стоит отметить, что на входе в школу жандармы проверяют учеников на наличие холодного оружия, однако, как сообщается, убийство произошло тогда, когда преступник стоял в очереди на досмотр вещей. Во время задержания убийца ранил одного из жандармов в руку, но сравнительно легко.

    Драма в Ножане произвела во французском обществе ошеломляющий эффект, окончательно доказав, что школа как общественный институт перестала быть безопасным местом для кого бы то ни было. Президент Эмманюэль Макрон объявил, что несчастная Мелани «погибла, став жертвой бессмысленной волны насилия».

    Глава оппозиционной партии Национальное объединение Жордан Барделла отметил, что «Франция ежедневно страдает от беспрецедентной дикости… Довольно слов, настало время действовать».

    Его соратница Марин Ле Пен замечает: «Не проходит и недели, чтобы в школах не произошла трагедия. Десакрализация жизни, банализация крайних форм насилия, которую поощряет неспособность властей положить ей конец, взрывной рост ношения холодного оружия – французский народ больше не может с этим мириться и ждет… решительного ответа со стороны политиков». Коммунист Фабьен Руссель отметил, что «школы и те, кто их защищает, должны быть защищены от насилия. На карту поставлено будущее всего нашего общества».

    Таким образом, Макрон и его соратники оказались перед необходимостью срочно принимать меры, чтобы подобное не могло повториться – и чтобы избиратели не отвернулись от них в пользу правых. Однако правящие круги решили использовать случившееся для своих целей, далеких от обеспечения безопасности в школах, хотя вначале и попытались высказать нечто вроде попыток предложить реальные меры противодействия насилию.

    Для начала президент вроде бы вполне логично отметил, что холодное оружие не берется из ниоткуда и что это зона ответственности «родителей и продавцов», и предложил ужесточить правила его продаж. Премьер-министр Франсуа Байру предложил запретить продажу ножей несовершеннолетним и пообещал, что соответствующий указ будет готов немедленно.

    Также Байру предложил устанавливать в школах металлодетекторы и специальные детекторы оружия, однако преданная сторонница Макрона, глава Национального собрания Яэль Браун-Пиве тотчас же раскритиковала меру как «дорогостоящую» и «неэффективную», добавив, что «наши школьные учреждения – не тюрьмы… детекторы оружия не являются волшебной палочкой».

    Главное, разумеется – не тратить денег на обеспечение безопасности в школах, потому что у французских властей на уме совсем другое: под предлогом убийства в Ножане сделать шаг к тотальному цифровому контролю. А для начала – ввести контроль над соцсетями, которые якобы способствуют подростковому насилию.

    Как заявил французский президент, в течение нескольких месяцев в стране собираются ввести запрет на пользование соцсетями лицам моложе 15 лет, если до того подобный запрет не будет введен на уровне Евросоюза. «Мы можем это сделать», – добавил он, проведя аналогию с законом о запрете порносайтов для несовершеннолетних, а также упомянув, что у платформ есть средства биометрического контроля и другие способы идентификации пользователей.

    Фактически мера, которую продвигает Макрон, позволит идентифицировать в социальных сетях всех пользователей и станет первым шагом к уничтожению анонимности в интернете, а также установлению тотального цифрового контроля над гражданами. Характерно, что французские власти так торопятся, что даже не обращают внимания на то, что их стремление запрета соцсетей и ввода всеобщей биометрии шито белыми нитками. Никто из знакомых убийцы из Ножана не упоминал, что он увлекался соцсетями и они на него влияли. Но факты интересуют Макрона и его сторонников лишь в той мере, в которой они помогают продавить свои решения.

    Разумеется, если вход в соцсети будет осуществляться по биометрии, это затруднит для подростков пользование ими, и высказываются предположения, что в таком случае юные пользователи просто мигрируют в мессенджеры. Однако ЕС не хочет и мессенджеры оставлять в покое: как сказал Павел Дуров в интервью Такеру Карлсону, европейские власти упорно стремятся к контролю над этим сегментом интернета, методично добиваясь прозрачности шифрования для своих служб и – фактически – возможности контроля над любым контентом с помощью скрытых ключей доступа.

    «Это огромная угроза для всего населения, для всех пользователей, если компании будут юридически обязаны внедрять шифрование со скрытыми ключами доступа», – подчеркнул Дуров. Нелишне напомнить, что сам владелец Телеграма был задержан во Франции в результате надуманных обвинений, и, как он утверждал, несколько суток после ареста его держали в помещении без окон и даже без кровати, явно испытывая на прочность.

    При этом французские власти любят заявлять о пытках задержанных в тоталитарных странах, как и об ужасах цифрового контроля, например, в Китае – хотя сами занимаются практически тем же самым, но под вывеской неустанной борьбы за права гражданского общества. Вот и Макрон бежит впереди европейского паровоза, используя драму несчастной молодой женщины вовсе не для предотвращения подобных убийств в будущем.

    Главное
    В России испытали лазерные комплексы для противодействия беспилотникам
    Трамп заявил о звонках из Ирана с просьбой о ядерной сделке
    Журналист Боуз назвал позицию России по Украине правильной после ударов Израиля
    В Иркутске задержали женщину за видео с «пожеланиями смерти» бойцам СВО
    Умер народный артист России Михаил Янко
    Брошенная в аэропорту Антальи девочка обрела семью в Подмосковье
    Пассажир рассказал о неисправностях на борту разбившегося самолета Air India

    Новые санкции ЕС станут реальным вызовом лишь в одном случае

    Еврокомиссия рассказала о новых санкциях против России. Звучат они громко: впервые под санкции попадут «Северные потоки», потолок цены на нефть снизят сразу до 45 долларов за баррель, покупку дизельного топлива, сделанного из российского сырья, запретят. Однако реальным вызовом для России это станет только в одном случае. В каком? Подробности

    Перейти в раздел

    Немецкие сказки про «зеленых человечков» в Эстонии служат низким целям

    Глава внешней разведки Германии Бруно Каль перед своей предполагаемой отставкой заявил о наличии твердых доказательств того, что Россия хочет проверить страны НАТО на единство и может послать в Эстонию «зеленых человечков». С чего это вдруг? Подробности

    Перейти в раздел

    В МВД перешли к отбору полезных для России мигрантов

    В России продолжается работа по регулированию пребывания иностранных граждан. Так, глава МВД заявил о необходимости высылки мигрантов, которые не приносят пользу российскому обществу. О каких критериях полезности мигрантов идет речь и как призыв министра связан с истекающим сроком легализации мигрантов в России? Подробности

    Перейти в раздел

    Во Франции нашли кровавый повод для введения тотального цифрового контроля

    Тихий французский городок Ножан-сюр-Марн внезапно сценой кровавой драмы: средь бела дня 14-летний подросток зарезал сотрудницу средней школы. Учитывая шок, который испытывает французское общество, власти намерены использовать его по максимуму. Для борьбы с вооруженными подростками предлагают меры, которые выглядят первыми шагами по установлению тотального цифрового контроля над западным обществом. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Новые санкции: насколько сбрендила Европа?

      Еврокомиссия анонсировала очередной пакет антироссийских санкций. В нем есть новшества, есть выстрелы в собственную ногу, а есть и потенциально опасные для России моменты.

    • Пентагон урежет мечты Зеленского

      Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что бюджет на закупки нового вооружения для Украины будет сокращен. Это хорошо. Но для быстрого окончания конфликта нужно еще кое-что.

    • Германия ждет нападения России на Эстонию

      Глава германской разведки Бруно Каль заявил, что рано или поздно Россия направит «зеленых человечков» в Эстонию под предлогом защиты русскоязычных, в реальности желая проверить боеспособность НАТО.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации