Макрон предложил принять закон против «исламистского сепаратизма»

Правительство президента Франции Эммануэля Макрона предложило законодательно запретить «исламистский сепаратизм», под которым оно предполагает широкий спектр действий – от злоупотребления домашним обучением до разжигания ненависти в интернете.

Власти сформулировали закон, который будет обсуждаться парламентом Франции в январе, как ответ на распространение радикального исламизма – идеологии, которая, по мнению французского правительства, направлена на построение параллельного общества, где религиозные правила преобладают над гражданскими, пишет Wall Street Journal.

Эта идеология, говорят чиновники, подрывает ценности Французской Республики и поддерживаемый ею принцип лаицизма, который предполагает разделение религии и государства. «Республика намерена защищать себя», – заявил премьер-министр Жан Кастекс.

После того, как в октябре под Парижем обезглавили преподавателя, Макрон заявил о необходимости создания организации, которая позволит построить в республике «просвещенный ислам». Он призвал «освободить ислам во Франции от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей». Президент Турции Тайир Эрдоган заподозрил президента Франции в желании «рассчитаться» с мусульманами, предложив в свою очередь приравнять исламофобию к антисемитизму. Эксперты констатировали начало религиозного конфликта во Франции.