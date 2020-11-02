Эрдоган предложил приравнять исламофобию к антисемитизму

Борьбу с враждебностью к исламу нужно вести так же, как с антисемитизмом после Холокоста, заявил президент Турции Тайип Эрдоган в выступлении на видеоконференции «Геноцид: уроки, извлеченные из Сребреницы».

«Мусульмане в Европе систематически подвергаются дискриминации, их права и свободы урезаются. Этот неправильный подход, который угрожает будущему человечества, культуре сосуществования разных верований. Как боролись с антисемитизмом после Холокоста, так же сегодня следует бороться с враждебностью к исламу», – приводит слова Эрдогана РИА «Новости».

Напомним, 16 октября под Парижем обезглавили преподавателя. Причиной нападения, как сообщалось, стал последний урок учителя, посвященный свободе слова, в ходе которого преподаватель показывал школьникам карикатуры из прессы на пророка Мухаммеда.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал нападение терактом. Он выступил с большой речью на тему борьбы с сепаратизмом во Франции, сообщив, что французские власти намерены обратить особое внимание на обучение детей. При этом Макрон высказал идею о необходимости создания организации, которая позволит построить «просвещенный ислам» во Франции. По его словам, необходимо «освободить ислам во Франции от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей».

После слов президента Франции об исламе турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Макрону следует лечить психику. В ответ Франция отозвала посла из Турции.

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