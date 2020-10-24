Франция отозвала посла из Турции в ответ на грубые заявления Эрдогана

В Елисейском дворце сочли высказывания турецкого лидера Тайипа Эрдогана в адрес французского коллеги Эммануэля Макрона недопустимыми.

«Слова президента Эрдогана неприемлемы. Возмутительность и грубость – это не метод. Мы призываем Эрдогана изменить его политический курс, поскольку он опасен во всех отношениях», – заявил представитель администрации Макрона, передает ТАСС.

Париж не намерен устраивать «бесполезную полемику», но вместе с тем «не допустит оскорблений». Франция отзывает посла в Анкаре для консультаций, добавил представитель.

В субботу Эрдоган, комментируя слова французского коллеги Эммануэля Макрона о «просвещенном исламе», посоветовал ему лечить психику.

Напомним, французский учитель Самюэль Пати на уроке, посвященном свободе слова, показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованные в журнале Charlie Hebdo. 16 октября в вагоне метро на 47-летнего учителя с криками «Аллаху акбар!» напал вооруженный кухонным ножом молодой человек и обезглавил его. Нападавший был застрелен полицией. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал нападение террористическим актом.