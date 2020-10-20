Эрдоган заподозрил Макрона в желании «рассчитаться» с мусульманами

Президент Турции Тайип Эрдоган раскритиковал французского лидера Эммануэля Макрона за его идею «просвещенного ислама».

Эрдоган заявил в своем выступлении на видеоконференции Организации исламского сотрудничества, что «настоящая цель Макрона – это рассчитаться с мусульманами».

«Они хотят создать антиисламскую систему, при которой религиозные ритуалы можно проводить только дома, при которой запрещаются использование религиозных символов. Название такой системы не демократия, а тоталитаризм», – подчеркнул турецкий лидер, передает РИА «Новости».

Ранее Макрон выступил с большой речью на тему борьбы с сепаратизмом во Франции, сообщив, что соответствующий законопроект, направленный на укрепление республиканских ценностей, будет представлен 9 декабря. В рамках борьбы с исламским сепаратизмом французские власти намерены обратить особое внимание на обучение детей.

Макрон также высказал идею о необходимости создать вместе с Советом мусульман Франции организацию, которая позволит построить «просвещенный ислам» в стране. По его словам, необходимо освободить ислам во Франции от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей.

Также лидер французской ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что исламисты пытаются восстановить во Франции отношение к богохульству как к преступлению, этому нужно противостоять военными методами.

Напомним, 16 октября под Парижем обезглавили преподавателя. Подозреваемый в убийстве Абдуллах Анзоров, как сообщали власти Франции, родился в Москве и был чеченцем по происхождению.

Причиной нападения якобы мог стать последний урок учителя, посвященный свободе слова, в ходе которого преподаватель показывал школьникам карикатуры из прессы на пророка Мухаммеда

Макрон назвал нападение террористическим актом.

Российское посольство отмечало, что подозреваемый не имел отношения к России, так как его семья была принята французской стороной.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Анзоров почти всю свою жизнь прожил во Франции, он «общался, говорил и писал на их языке», а в Чечне побывал лишь «раз в жизни в возрасте двух лет».