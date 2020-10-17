Кадыров отреагировал на убийство учителя во Франции

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров отреагировал на сообщения об убийстве выходцем из Чечни учителя во Франции, отметив, что преступник не имеет национальности.

«Вопреки здравому смыслу и всем нормам порядочности, некоторые СМИ, в том числе и российские, в первую очередь обращают внимание своих читателей на национальную принадлежность преступника. Особенно стараются журналисты, когда речь заходит о чеченцах. Сегодня снова в центре внимания, с подачи СМИ, чеченец», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он отметил, что французское общество говоря о демократии, путает ее «со вседозволенностью» и «демонстрацией непозволительного отношения к исламским ценностям». «Мы прекрасно помним, какое возмущение вызвала публикация в журнале Charlie Hebdo у многих мусульман в мире. Как результат – нападение на редакцию и гибель многих людей», – напомнил глава республики.

Кадыров отметил, что после убийства педагога во Франции задержаны родители, дедушка и другие родственники Анзорова. «Когда мы проводим следственные действия и задерживаем пособников террористов, во Франции и во всем мире поднимается шум – мол, в Чеченской республике нарушают права человека. Но разница в том, что мы не используем теракт в громких политических целях», – добавил он.

Кадыров подчеркнул, что Анзоров почти всю свою жизнь прожил во Франции, он «общался, говорил и писал на их языке». «Забегая вперед, дабы французские следователи не добавили красок в версию «чеченского следа», подчеркну, что в Чеченской республике Анзоров побывал лишь раз в жизни в возрасте двух лет», – указал он.

Глава Чечни подчеркнул, что осуждает этот террористический акт, и выражает соболезнования родным и близким погибшего. «Выступая категорически против терроризма в любых проявлениях, я призываю не провоцировать верующих, не задевать их религиозные чувства», – подчеркнул Кадыров.

Напомним, напавший на учителя во Франции под Парижем родился в Москве и был чеченцем по происхождению, сообщил глава французской антитеррористической прокуратуры Жан-Франсуа Рикар. Французские СМИ сообщали, что школьного учителя под Парижем обезглавил 18-летний чеченец по имени Абдулах А.

Российское посольство в Париже отмечало, что подозреваемый в убийстве учителя во Франции не имел отношения к России, поскольку его семья была принята французской стороной. При получении статуса политических беженцев семья подозреваемого потеряла российское гражданство.

В пятницу во Франции обезглавили преподавателя. По одной из версий следствия, причиной нападения мог стать последний урок учителя, посвященный свободе слова, в ходе которого преподаватель показывал школьникам карикатуры из прессы на пророка Мухаммеда.

Предполагаемый преступник отказался сдаться и после угроз в адрес правоохранителей был застрелен. По информации полиции, рядом с нападавшим был найден карабин. Специалисты по разминированию не обнаружили на теле преступника взрывчатых веществ.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что нападение на учителя в пригороде Парижа является террористическим актом.