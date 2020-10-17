Париж заявил, что подозреваемый в убийстве учителя родился в Москве

Напавший на учителя во Франции под Парижем родился в Москве и был чеченцем по происхождению, сообщил глава французской антитеррористической прокуратуры Жан-Франсуа Рикар.

«Нейтрализованный человек... Абдулак Абуезидович А. родился 12 марта 2002 года в Москве», – цитирует Рикара РИА «Новости».

Он добавил, что в рамках расследования по делу об убийстве преподавателя задержаны девять человек. Подозреваемый имел статус беженца, пояснил руководитель ведомства, передает ТАСС.

Ранее французские СМИ сообщали, что школьного учителя под Парижем обезглавил 18-летний чеченец по имени Абдулах А.

В пятницу во Франции обезглавили преподавателя. По одной из версий следствия, причиной нападения мог стать последний урок учителя, посвященный свободе слова, в ходе которого преподаватель показывал школьникам карикатуры из прессы на пророка Мухаммеда.

Предполагаемый преступник отказался сдаться и после угроз в адрес правоохранителей был застрелен. По информации полиции, рядом с нападавшим был найден карабин. Специалисты по разминированию не обнаружили на теле преступника взрывчатых веществ.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что нападение на учителя в пригороде Парижа является террористическим актом.