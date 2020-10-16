Во Франции исламист обезглавил учителя

Во французском Конфлан-Сент-Онорине мужчина обезглавил преподавателя.

Инцидент случился возле одного из колледжей около 18.00 мск, пишет газета Le Parisien.

После совершения преступления нападавший скрылся от полиции в соседнем городе Эраньи. При появлении правоохранителей он угрожал им пистолетом, вследствие чего был застрелен.

Сообщается, что злоумышленник давал уроки свободы слова и показывал карикатуры на пророка Мухаммеда. Обезглавленный им мужчина был учителем его сына.

Летом в Нью-Йорке было найдено обезглавленное тело 33-летнего бизнесмена Фахима Салеха.