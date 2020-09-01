Charlie Hebdo повторит карикатуры на пророка Мухаммеда

Французская газета Charlie Hebdo выпустит в своем новом номере карикатуры на пророка Мухаммеда, из-за которых издание пострадало от террористов в 2015 году, сообщило Agence France-Presse (AFP).

Номер газеты выйдет в среду, когда в Париже начнется большой судебный процесс по делу о данном теракте. Публикацию будут сопровождать слова карикатуриста Риса: «Мы никогда не сдадимся и не подчинимся чужой воле», передает ТАСС.

«Публикация этих карикатур представляется нам необходимым шагом перед началом судебного процесса», – приводит агентство текст редакционной статьи.

В апреле 2016 года сообщалось, что суд Стамбула приговорил к двухлетнему тюремному заключению журналистов, использовавших в своих статьях карикатуру на пророка Мухаммеда из французского сатирического еженедельника Charlie Hebdo.

Напомним, череда терактов и ЧП началась во Франции 7 января нападением на редакцию Charlie Hebdo. Двое террористов ворвались в журнал и открыли огонь по его сотрудникам. Погибли 12 человек, нападавшим удалось скрыться с места происшествия. Подозреваемые – братья Шериф и Саид Куаши – позже были ликвидированы во время штурма силами спецназа. Нападение террористов последовало вскоре после публикации изданием 12 карикатур на пророка Мухаммеда.