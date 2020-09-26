Раскрыт мотив нападавшего на старое здание редакции Charlie Hebdo

Подозреваемый в нападении у старого здания редакции Charlie Hebdo злился из-за переиздания карикатур на пророка Мухаммеда, сообщают французские СМИ со ссылкой на собственные источники.

Подозреваемый пакистанец Али Х. 2002 года рождения арестован, он признал вину в нападении, пишет Parisien, передает РИА «Новости».

«Он подтвердил, что думал, будто был у здания Charlie, а люди, на которых он напал, работали в сатирическом журнале. Говорит, что все разведал», – сказал собеседник издания, близкий к следствию.

Али Х. возмущался переизданию карикатур на пророка, но неясно, действовал ли он из-за призывов террористов, угрожавших повторить нападение на редакцию Charlie Hebdo.

Напомним, полиция задержала и второго подозреваемого. Сообщалось, что задержаны 18-летний пакистанец и его возможный 33-летний сообщник. Пакистанец, как сообщили в полиции, уже признался в содеянном.

В пятницу мужчина с ножом напал на четырех человек неподалеку от старого здания редакции журнала Charlie Hebdo, двое получили серьезные ранения.

В сентябре в Charlie Hebdo опубликовали карикатуры на пророка Мухаммеда, из-за которых издание пострадало от террористов в 2015 году.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен расценивал нападение как теракт.